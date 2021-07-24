Gamer Arena Free Fire Sıralama Turnuvası başlıyor!

Turnuvada yerinizi almayı unutmayın!

Çeşitli oyunlarda düzenlediği turnuvalarla adından söz ettiren turnuva organizasyon platformu Gamer Arena Free Fire Sıralama Turnuvası ile geliyor.

24-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada atış serbest! 5.000 GA Coin ödüllü turnuvada hala yerinizi almadıysanız tıklayarak turnuvaya başvurunuza yapabilir ya da turnuvaya ait detayları görüntüleyebilirsiniz. 5.000 GA Coin ilk 10 oyuncu arasında şu şekilde paylaştırılacak:

2500 GA Coin

1000 GA Coin

500 GA Coin

250 GA Coin

150 GA Coin

150 GA Coin

150 GA Coin

100 GA Coin

100 GA Coin

100 GA Coin

Playerbros ekibi olarak Gamer Arena Free Fire Sıralama Turnuvası'na katılacak tüm oyunculara başarılar diliyoruz, şans sizinle olsun!

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Kaynak: Playerbros