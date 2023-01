Yerli Yapım Aksiyon-Platform Oyunu Agent in Depth Çıkış Yaptı

Naturepixel Studios'un geliştirdiği Agent in Depth, 20 Ocak'ta çıkış yaptı.

Naturepixel Studios'un geliştirdiği, Next in Game'in yayıncılığını üstlendiği yerli yapım aksiyon platform oyunu Agent in Depth, 20 Ocak'ta çıkış yaptı. Zorlayıcı ve hızlı oynanışıyla öne çıkan yerli yapım, basit bir dinamikle sürükleyici bir oynanış sunuyor.

Agent in Depth'te baş karakterimiz Randy, şu ana kadar kimsenin başarıyla çıkamadığı bir simülasyona giriyor. "Bir istisna" olmak iddiasındaki baş karakterimiz, üzerimize düşmanlarımızca gönderilen ölümcül ışınları elindeki katanayla savuşturup taretleri havaya uçuruyor. Yani oyunun temel oynanış mekaniği, taretlerden üzerimize gönderilen ışınları doğru zamanda doğru yöne doğru savuşturmak. Randy'nin bu yeteneğini kullanarak oyunda ilerlemek ise gittikçe zorlaşıyor.

Bir checkpoint'e, katanamızı veya karakterimizi geliştirebileceğimiz bir upgrade sistemine sahip olmayan oyunda sadece yetenekleriniz, reflekslerinizle hayatta kalabilirsiniz. Oyun çok hızlı ölüp çok hızlı şekilde mücadeleye tekrar başladığınız bir mekaniğe oturtulmuş durumda. Bu bağlamda bağımlılık yaratmayı hedefleyen bir yapıya sahip.

Piksel piksel grafiklerin neon ışıklarla süslendiği oyun, zorlayıcı anlarda bir ışık cümbüşüne dönüşüp oyuncunun dikkatini iyiden iyiye test etmekte. Yerli aksiyon Agent in Depth, aynı zamanda bir rekabet sistemi de oluşturuyor. Oyunda başlangıç esnasında, sağ tarafta bizi bir sıralama karşılıyor. Bu sıralama, oyunda en kısa sürede en çok skor yapan oyuncuları gösteriyor. Böylece oyunda

Yerli aksiyon-platform oyunu Agent of Depth, 20 Ocak tarihinde çıkış yaptı. Şu anda yüzde 25 indirimle 10 TL'den 7.50 TL'ye düşmüş durumda. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Türk oyun sektörü bugün 1.2 milyar doları aşkın bir hacme ulaşmış durumda. Bu verinin bilançosu elbette uzun uzadıya değerlendirilebilir fakat kısaca değerlendirmemiz gerekirse iki sonuca ulaşmak yanlış olmasa gerek: yerli oyun pazarına katılan maddi değer ve kendini yetiştiren hevesli geliştiriciler. Dolayısıyla Türk oyun sektörü gün geçtikçe hem parasal olarak değer üretirken hem de alanında kalifiye geliştirici popülasyonu genişletiyor. Bu durumun somut kazanımlarını ise her geçen gün görüyoruz ve sektörün uzun vadedeki muhtemel kazanımları için de çok umutluyuz.