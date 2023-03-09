Yerli Stüdyodan CO-OP Korku Macerası: Deadly Broadcast

Apphic Games'in ilk PC oyunu Deadly Broadcast Steam'de yerini aldı. İşte dumanı tüten yerli yapımla ilgili bildiğimiz detaylar.

Gazi Akyüz, Mehmet Yavuz Edem ve Erdinç Gürbüz tarafından kurulan ve WePlay'in yatırımlarından olan Apphic Games, PC platformları için geliştirdiği ilk oyunları Deadly Broadcast, oyuncuların üst düzey grafikleri ve oynanış mekanikleri ile korku oyunu deneyimlerini arkadaş gruplarıyla birlikte gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.

Demo versiyonu 100.000'den fazla indirilen ve erken erişim döneminde 15.000'den fazla Wishlist toplayan Deadly Broadcast, umut vadeden Steam istatistikleri ile şu an özellikle Asya ve Amerika kıtasındaki oyunculardan yoğun ilgi görüyor.

Eğer oyun sizlerin de ilgisini cezbettiyse Steam sayfasına göz atmayı unutmayın.

Deadly Broadcast Nasıl Bir Oyun?

Single Player ve 1-4 oyunculu Co-op seçeneklere sahip bir tür korku ve hayatta kalma oyunu olan Deadly Broadcast'te oyuncular, terkedilmiş ve ürkütücü mekanları kamera ve ekipmanlarıyla ziyaret eden bir grup fenomeni canlandırıyor. Yapay zekaya sahip izleyici kitlesi ise, oyuncunun kadraja soktuğu paranormal olay ve yaratıklara gerçekçi tepkiler vererek oyun içinde yaptıkları bağış ve meydan okumalarla oyuncuyu yönlendirebiliyor.

"Hayatta kal ve yayına devam et!" mottosuyla yola çıkan Deadly Broadcast'te oyuncular bir yandan yaratıklarla savaşarak hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da izleyicilerine canlı yayın yaparak anlık izleyici sayısını arttırmaya ve para kazanmaya çalışacaklar.

Türk oyun ekosisteminin geliştirdiği en başarılı korku oyunlarından biri olmaya aday olan ve Phasmophobia ve Devour gibi çok önemli rakipleriyle rekabet edecek olan Deadly Broadcast, oyuncuların Twitch yayınlarını oyuna bağlayarak daha interaktif bir oyun deneyimi yaşayabilmelerini sağlayarak oyunu oldukça ilgi çekici bir hale getiriyor. Bu sayede, oyuncular izleyicilerinin mesajlarını anlık olarak oyun içerisinde chat bölümünde görebilirken, izleyiciler ise Medkit ve Weapon gibi bazı özel kelimelerle oyuncuya yardımcı olabilecek objeler oluşturabiliyor.

Yerli Oyunlara Nasıl Destek Olabilirsiniz?

Daha önce YouTube kanalımızda yerli geliştiricilere oyuncuların nasıl destek verebileceğini anlattığımız bir video yayına almıştık. İzlemenizi öneririz efendim. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın.