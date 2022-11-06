Yerli Aksiyon ve Dedektiflik Oyunu Amok Runner Steam'de Çıkış Yaptı

Bağımsız oyun stüdyosu Gamedeus tarafından geliştirilen aksiyon ve dedektiflik oyunu Amok Runner Steam üzerinde çıkışını gerçekleştirdi.

Bağımsız oyun stüdyosu Gamedeus tarafından geliştirilen aksiyon ve dedektiflik oyunu Amok Runner Steam üzerinde çıkışını gerçekleştirdi.

Yerli stüdyo Gamedeus imzalı Amok Runner oyuncuları Riverside adlı bir sahil kasabasına davet ediyor. Oyuncuların bir varoluşsal bir krizle başa çıkmaya çalışan bir doktora hayat verdiği yapımda çeşitli bulmacaları çözmesi ve kasabayı yavaş yavaş ele geçiren bir hastalığa karşı mücadele etmesi gerekiyor.

Amok Runner'ın dünyaca ünlü yazar Stefan Zweig'in aynı adlı eserinden ilham alınarak geliştirildiğini belirtmekte fayda var. Dolayısıyla ölümsüz bir eserin üzerine gerilim dolu bir serüven inşa eden Amok Runner hikayesiyle ilgi çekmeyi başardı.

Dedektiflik ve bulmaca elementlerine yer veren Amok Runner'ın oynanış fragmanını aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Oyunun resmettiği Riverside kasabasında araç sürmek ve kasvetli sokaklarında dolaşmak da mümkün. Amok cinneti kasabayı pençesine alırken oyuncuların kasabada keşfe çıkması ve gizem perdesini aralamak için tehlikeli yollara başvurması gerekiyor. Çatışma ve bulmaca sekanslarını da bünyesinde barındıran yapım Gamedeus ekibinin ilk oyunu olarak öne çıkıyor.

Yerli oyunun çıkış sonrası geliştirme sürecine dair paylaşım yapıldı. Amok Runner ilk planlı güncellemesini 6 Ocak 2023 tarihinde alacak. İkinci planlanan güncelleme ise 20 Mart 2023'te gelecek. Oyunu nihai sürümüne kavuşturacak olan güncelleme ise 11 Haziran 2023'te yayımlanacak. Gamedeus ekibinin oyunculardan alacağı geri bildirimler doğrultusunda Amok Runner'ın stabil bir deneyim sunmasını hedefliyor.

Amok Runner'ı Steam İstek Listenize Ekleyin

NVIDIA DLSS ve AMD FidelityFX gibi grafik teknolojilerini de bünyesinde barındıran Amok Runner Steam üzerinde 50,99 TL'den satışa çıktı. 11 Kasım'a kadar %15 indirimle satışa sunulan yerli yapım, Stefan Zweig'in eserini daha önce okumamış olan oyuncular için de heyecan dolu bir serüven vadediyor.

Oyunun Steam sayfasında yer alan hikayesinde Amok Runner'ın konusu kısaca özetlendi.

Oyunda Türkçe dil desteği başta olmak üzere dokuz farklı dilin desteklendiğini belirtelim. Oyuna dair güncellemelerden haberdar olmak için Amok Runner'ın resmi Discord sunucusuna katılabilirsiniz.