Yeni sistem ile Fortnite'tan para kazanılabilecek - Haberler

Epic Games'in CEO'su, oynaması ücretsiz popüler battle royale oyunu Fortnite'ta oyuncuların artık para kazanabileceğini açıkladı.

FORTNITE'TAN PARA KAZANMAK MÜMKÜN OLACAK

CEO Tim Sweeney'in yaptığı röportajda, oyuncuların Fortnite'taki zamanının yaklaşık yarısının diğer kullanıcıların içeriğini oynayarak geçirdiğini bildirdi. Epic Games'in bu deneyimi editör aracılığıyla daha tam teşekküllü hale getirmek istediğini ve bu özel içerikten para kazanmayı aktif hale getireceğini duyurdu.

Sweeney, "Fortnite için Unreal Editör'ü yayınlayacağız, Unreal Engine'de gördüğünüz tüm yetenekler, herkesin çok yüksek kaliteli oyun içeriği ve kodu oluşturabilmesi için açıldı" dedi.

FORTNITE'TAN NASIL PARA KAZANILACAK?

Oyuncuların Unreal Editör ile oluşturdukları içerikler sayesinde diğer oyuncular tarafından oynanarak, etkileşimde bulunarak ve satın alımlar gerçekleştirerek içerik üreticilerine para kazandırabilecek bir pazar haline getiriliyor. Epic Games'in amacının Fortnite'ı Steam veya App Store'a benzer bir Pazar yeri haline getirmeye çalıştığı düşünülüyor.