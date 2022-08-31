Geliştiriciden onay geldi! Yeni Mafia oyunu geliyor

Detaylı yapısı; ağır, sert ve ilmek ilmek işlenen hikaye anlatımıyla en azından ilk iki oyun özelinde oyunculara unutulmaz deneyimler sunmuş Mafia serisinin macerası devam ediyor. Hangar 13'te yüksek pozisyonunda görev yapan iki geliştirici ile yapılan röportaja göre yeni Mafia oyunu yolda.

Hangar 13, hala hafızalarımızda Mafia 3 ile elde ettiği kötü şöhretle hatırlansa da geliştiricilerin en azından teknik açıdan güzel işler çıkartabileceğini özellikle Mafia: Definitive Edition'da görmüştük. Fakat Definitive Edition her ne kadar beğenilen, başarılı bir proje olarak akıllara kazınmış olsa da en nihayetinde bir Remake işiydi.

Oyunun detaylı yapısı, karakterler, hikaye ve o hikaye içerisinde karakterlerin yaşadığı gelişim-değişimlerin hepsi yıllar önce ilk Mafia yapımcılarının ince eleyip sık dokuyarak ortaya çıkardıklarından ibaretti. Dolayısıyla Hangar 13, en azından içerik ve hikaye kısmı bakımından henüz potansiyelini göstermiş değil.

YENİ MAFIA OYUNU GELİYOR

Şimdiye dek çok da dikkat çekmemiş bazı söylentilerde kalan yeni Mafia oyunu, Hangar 13'te üst düzey görevlerde çalışan iki yapımcı tarafından onaylandı diyebiliriz.

Genel Müdür Roman Hladík ve Yapım Şefi ve Medya Direktörü Tomáš Hrebícek'le mafiagame.com'da, serinin 20. yılına özel yapılan bir röportaja konuk oldular. Röportajın son sorusu ise serinin devamında bizleri ne beklediği hakkındaydı. "Mafia serisinin geleceği hakkında bize bir şeyler söyleyebilir misiniz?" sorusuna Roman Hladík'in verdiği cevap ise şöyle oldu: "Yeni bir Mafia projesi üzerinde çalıştığımızı bildirmekten mutluluk duyuyorum. Geliştirme süreci için birkaç yıl daha gerekiyor ve şu an için bundan fazlasını paylaşamıyoruz, bu yeni proje üzerinde çalışmaya devam etmek ve oyuncuları yeni hikayelerle buluşturmak için çok heyecanlıyız."