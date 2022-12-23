Yeni Assassin's Creed romanı 2023'te geliyor. Serinin resmi Twitter hesabı Assassin's Creed: The Golden City romanını duyurdu.

İlk piyasaya sürüldüğü tarihten beri oyun dünyasının dilinden düşmeyen Assassin's Creed yeni bir roman daha çıkarmayı planlıyor. Oyunlarını uzun bir süredir çeşitli romanlar ile destekleyen seri, Konstantinopolis'te geçen yeni romanı ile Hytham karakterinin yeni serüvenini anlatacak.

Geçtiğimiz süreçte 10 adet Assassin's Creed romanı yayımlayan yayıncı The Golden City adlı yeni eserin 2023'te geleceğini duyurdu.

Hytham karakteri daha önce Assassin's Creed Valhalla'da karşımıza çıktı. Kitabın tanıtım bülteninde yer alan bilgilere göre roman Hytham'ın yanı sıra Basim Ibn Ishaq'ı da konu alacak. Basim ise 2023 yılında çıkış yapacak Assassin's Creed Mirage'ın ana karakteri oldu.

Assassin's Creed Mirage Resmi Olarak Duyuruldu

Assassin's Creed: The Golden City okuyucularını 867 yılının Konstantinopolis şehrine götürecek. Kitap oğluna suikast girişiminde bulunmaya çalışan imparator ve bu planı bozmaya çalışan Hytam ve Basim'in öyküsünü konu alacak.

Daha önceden de fantastik kurgu ve macera türünde kitaplar kaleme alan Jaleigh Johnson, Assassin's Creed: The Golden City'yi kurgulayan isim oldu.

Alejandro Colucci tarafından yaratılan kitabın kapağı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Okuyucuların ve oyuncuların da merakla beklediği Assassin's Creed: The Golden City, resmi hesap tarafından paylaşılan bilgiye 4 Nisan 2023'te internet üzerinden ve Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulacak.