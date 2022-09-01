Yeni Assassin's Creed oyunu hakkında önemli detaylar sızdırıldı

Assassin's Creed serisinin Valhalla'dan beri süren sessizliği kayda değer değişiklerle birlikte sona erecek gibi görünüyor. Oyun medyasının güvenilir kalemlerinden, yeni Assassin's Creed oyununa dair önemli iddialar geldi.

Söz konusu güçlü sızıntılara göre, yeni AC oyunun hikayesi 9. yüzyılın Bağdat'ında geçecek. Oyunda ana karakterimiz Basim'in macerasına konuk olacağız.

SERİ KÖKLERİNE DÖNÜYOR

Assassin's Creed serisinin son oyunlarındaki ağır RPG ögelerine şimdilik veda edeceğiz. Antik Mısır'ı konu alan Origin projesinden beri AC markası çehresini çok radikal bir biçimde değiştirmişti. İddialara göre, seri eski günlerine dönecek gibi görünüyor. Combat ögelerinin tamamıyla değişmesinin yanı sıra hikayenin anlatış biçiminde de bazı değişiklikler olabilir.

Sızıntılar arasında Türk oyuncular açısından en heyecan vericisi ise yeni Assasin's Creed oyunu için İstanbul'da geçen bir DLC geliştirildiği iddiası. Seri daha önce Ezio üçlemesinin son oyunu olan Revolution ile Yavuz Sultan Selim dönemi İstanbul'unu konu edinmişti.

Seriyi köklere döndürecek oyunun isminin ise Assasin's Creed Mirage olacağı öngörülüyor.

Sızıntılar arasında ilk oyunun için bir remake projesi üzerine çalışıldığı da var. AC macerasının ilk göz ağrısı, Altair'li Assasin's Creed oyununun remake'i 2023 içerisinde çıkış yapabilir.

YENİ ASSASSIN'S CREED OYUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni Assasin's Creed oyunun 2023 baharında çıkış yapacağı da söylentiler arasında. Şimdi gözler 10 Eylül'de gerçekleştirilecek Ubisoft Forward 2022 etkinliğine çevrilmiş durumda.