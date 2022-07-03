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XGO Turnuva Kayıtları Başladı!

EsporGazetesi.com - Gamegar
 - Güncelleme:
XGO Turnuva Kayıtları Başladı!

Kendini gösterecek e-spor turnuvaları bulamayan Valorant sevenleri yeni turnuvamıza davet ediyoruz! Yapmanız gereken çok basit; Öncelikle sizin gibi Valorant aşığı 4 kişi buluyorsunuz, bir kaptan ve takım ismi belirliyorsunuz ve web-sitemizin kayıt formundan bilgilerinizi yolluyorsunuz. Belirlenecek 64 takım arasına girerek bütün aşamaları geçip ödül almaya hak kazanıyorsunuz, TL ya da VP cinsinden tatmin edici ödüllerle […]

Kendini gösterecek e-spor turnuvaları bulamayan Valorant sevenleri yeni turnuvamıza davet ediyoruz! Yapmanız gereken çok basit; Öncelikle sizin gibi Valorant aşığı 4 kişi buluyorsunuz, bir kaptan ve takım ismi belirliyorsunuz ve web-sitemizin kayıt formundan bilgilerinizi yolluyorsunuz. Belirlenecek 64 takım arasına girerek bütün aşamaları geçip ödül almaya hak kazanıyorsunuz, TL ya da VP cinsinden tatmin edici ödüllerle yazınıza keyif katıyorsunuz.

"Peki bu turnuvayı düzenleyenler kim?" diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. XGameOrganizations ya da kısa adıyla XGO, başta birkaç arkadaşın toplanıp e-spor turnuvaları düzenlemek için bir araya gelmesiyle oluşan bir topluluktur. Valorant, LoL, Clash Royal gibi bir çok oyunun turnuvalarını yapmaktayız.

https://xgameorganizations.com/

https://www.instagram.com/xgameorganizations/

https://www.twitch.tv/xgameorganizations

https://discord.gg/3HuCbsxxzS

EsporGazetesi.com / Gamegar

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