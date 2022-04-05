Xbox Game Pass Nisan ilk yarısı oyunları açıklandı! Squadrons, Life is Strange ve daha fazlası

Bu ay için duyurulan Xbox Game Pass oyunları arasındaStar Wars Squadrons, Life is Strange'in son oyunu True Colors, Dragon Age 2 ve spor oyunu sevenler için Cricket 22 ve MLB The Show 22 kütüphaneye ekleniyor.

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XBOX GAME PASS NİSAN 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI

Bu oyunlar Xbox Game Pass Nisan 2022 ücretsiz oyunlar serisi için onaylandı: