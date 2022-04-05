Xbox Game Pass Nisan ilk yarısı oyunları açıklandı! Squadrons, Life is Strange ve daha fazlası
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Xbox Game Pass kütüphanesi her geçen ay genişlemeye devam ediyor. Xbox Game Pass Nisan ayında kataloğa eklenecek oyunlar açıklandı. Xbox Game Pass oyunları bu ay kullanıcıların yüzünü güldürmeyi başardı.
Bu ay için duyurulan Xbox Game Pass oyunları arasındaStar Wars Squadrons, Life is Strange'in son oyunu True Colors, Dragon Age 2 ve spor oyunu sevenler için Cricket 22 ve MLB The Show 22 kütüphaneye ekleniyor.
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XBOX GAME PASS NİSAN 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI
Bu oyunlar Xbox Game Pass Nisan 2022 ücretsiz oyunlar serisi için onaylandı:
- Dragon Age 2 (Cloud)
- Plants Vs Zombies: Garden Warfare (Cloud)
- Star Wars Squadrons (Cloud)
- Cricket 22 (Cloud, Console)
- MLB The Show 22 (Cloud, Console)
- Chinatown Detective Agency (Cloud, Console, PC)
- Life is Strange: True Colors (Cloud, Console, PC)
- Lost in Random (Cloud, Console, PC)
- Panzercorps 2 (PC)
- The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos (PC)
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022