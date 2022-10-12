Xbox Game Pass, Meta Quest Pro'ya geliyor

Eski adıyla Facebook yeni adıyla ise Meta şirketinin yeni VR gözlüğü Meta Quest Pro'nun tanıtımı sırasında Xbox Game Pass'in de sanal gerçeklik gözlüğüne ekleneceği duyuruldu.

XBOX GAME PASS, META QUEST PRO'YA GELİYOR

Etkinliğin açılış konuşmasında Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, Xbox Game Pass ile "Xbox oyun kumdanızla Quest'teki büyük bir ekrana yansıtılarak 2D oyunlar oynayabileceksiniz" dedi.

Halo Infinite'i aniden VR tabanlı bir oyun olarak oynayamayacaksınız, ancak oyununuzu büyük bir sanal ekranda göreceğiniz için uygulama, geniş Xbox Bulut Oyun kütüphanesindeki yüzlerce oyundan herhangi birini oynarken daha sürükleyici bir deneyim sağlayabilir.

META QUEST PRO TANITILDI

25 Ekim'de 1.499,99 dolar fiyat ile satışa sunulacak Meta Quest Pro, yüksek çözünürlüklü sensörler, keskin görseller için net LCD ekranlar, tamamen yeni ve daha şık bir tasarım, ayrıca avatarınızın sizi VR'de daha doğal bir şekilde yansıtmasına yardımcı olmak için göz izleme ve Doğal Yüz İfadeleri gibi yenilikçi özelliklerle doludur.