Xbox Game Pass'in Haziran oyunları açıklandı! AC Origins, For Honor ve daha fazlası - Haberler

Xbox Game Pass'e Haziran ayının ilk haftasında eklenecek oyunlar açıklandı. Konsol, bulut ve PC üzerinden oynayabileceğiniz 6 yeni oyun, Xbox Game Pass kullanıcılarına ilk günden itibaren verilmeye başlanacak.

XBOX GAME PASS HAZİRAN 2022 OYUNLARI:

For Honor: Marching Fire Edition – 1 Haziran

Ninja Gaiden: Master Collection – 2 Haziran

Assassin's Creed Origins – 7 Haziran

Chorus – 7 Haziran

Disc Room – 7 Haziran

Spacelines from the Far Out – 7 Haziran

FOR HONOR: MARCHING FIRE EDITION (BULUT, KONSOL VE PC) – 1 HAZİRAN

Tek başına veya arkadaşlarınızla oynanabilen sonsuz bir PvE deneyimi olan Arcade Moduna dalın. Stratejik bir 4v4 PvP modu olan Breach'te bir kaleyi savunun veya onlara saldırın. Wu Lin fraksiyonu da dahil olmak üzere dört grupta benzersiz, özelleştirilebilir Kahramanlara erişebileceksiniz ve savaş alanına nasıl gideceğiniz konusunda size daha da fazla seçenek sunacak!

NINJA GAIDEN: MASTER COLLECTION (KONSOL VE PC) – 2 HAZİRAN

Bu oyunda Ninja Gaiden serisinden üç oyunun tadını çıkarın. Her oyun için daha önce piyasaya sürülen tüm oyun modları ve DLC kostümleri bu sete dahil edilmiştir. Ryu Hayabusa'ya ek olarak, diğer karakterlerin her birinin aralarından seçim yapabileceğiniz birçok farklı kostümü vardır, bu da hangi kıyafeti tercih ederseniz edin, aksiyon dolu savaşların tadını çıkarmanızı sağlar.

ASSASSIN'S CREED ORIGINS (BULUT, KONSOL VE PC) – 7 HAZİRAN

Gizemli Antik Mısır'da geçen Assassin's Creed Origins, yeni bir başlangıçtır. Büyük Piramitleri keşfedin, Nil'den aşağı yelken açın ve Assassin's Brotherhood'un kuruluşunu keşfederken karanlık sırları ortaya çıkarın.

CHORUS (BULUT, KONSOL VE PC) ID@XBOX – 7 HAZİRAN

Onu yaratan karanlık kültü yok etmek için Nara'nın kontrolünü ele geçirin. Uzay savaşı atıcısının bu evriminde yıkıcı silahların ve akıl almaz yeteneklerin kilidini açın. Duyarlı yıldız savaşçısı Forsaken ile birlikte antik tapınakları keşfedin, sıfır g savaşına katılın ve uyanık gerçekliğin ötesine geçin.

DISC ROOM (BULUT, KONSOL VE PC) ID@XBOX – 7 HAZİRAN

Yıl 2089 ve Jüpiter'in yörüngesinde dev bir disk ortaya çıktı. Cesur bir bilim adamının büyük boy uzay giysisine adım atın ve bu genişleyen galaksiler arası mezbahayı keşfedin. Biraz ölmekten korkmayın, bir sonraki koşunuz sadece bir düğmeye basmak kadar uzakta.

Spacelines from the Far Out (Konsol ve PC) ID@Xbox – 7 Haziran

Game Pass:Spacelines from the Far Out ile ilk gün mevcut olan, uzaydaki havayolları hakkında, kilidi açılabilir uzay gemileri, yükseltmeler, karakterler ve özelleştirmeler, rastgele oluşturulan zorluklar, geziler ve güzergahlar, 60'ların uzay çağı yetenek ve caz cömert bir sunumuyla 'roguelike benzeri' bir kooperatif yönetim oyunudur!