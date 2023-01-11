Xbox Game Pass'e üç yeni oyun geliyor

Xbox Game Pass'in Topluluk Lideri Megan Spurr'un yaptığı açıklama ile Xbox Game Pass'e Monster Hunter Rise, Persona 3 Portable ve Persone 4 Golden geleceği duyuruldu.

Xbox'ın abonelik hizmeti Xbox Game Pass'in kütüphanesine önümüzdeki hafta üç yeni oyun ekleneceği bildirildi. Ayrıca eklenecek oyunların yanı sıra 15 Ocak'ta kütüphaneden ayrılacak oyunlar da belli oldu.

XBOX GAME PASS'E OCAK 2023'TE GELECEK OYUNLAR

Persona 3 Porable (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Ocak

Persona 4 Golden (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Ocak

Monster Hunter Rise (Bulut, Konsol ve PC) – 20 Ocak

Ayrıca hatırlatmak açısından geçtiğimiz haftalarda Xbox Game Pass kütüphanesine Mortal Shell: Enhanced Edition,Stranded Deep ve Valheim: Mistlands Biome Update'in de geldiğini hatırlatmakta fayda var.

OCAK 2023'TE XBOX GAME PASS'TEN AYRILACAK OYUNLAR

Danganronpa: Trigger Happy Havoc

Nobody Saves The World

Pupperazzi

The Anacrusis

We Happy Few

Windjammers 2

PERSONA 3 PORTABLE

Bir gün ile ertesi gün arasında "gizli" bir saat olduğunu söylersem... bana inanır mısın? Kalbin gücünde, Persona'da ustalaşın ve Karanlık Saat'in trajik gerçeğini ortaya çıkarın. Persona serisini yeniden icat eden ikonik, eleştirel beğeni toplayan RPG'yi deneyimleyin!

PERSONA 4 GOLDEN

MONSTER HUNTER RISE

Eleştirmenlerce beğenilen aksiyon-RPG serisi geri dönüyor! Japon folklorundan ilham alan Kamura ülkesinde geçen oyunda oyuncular, korkunç canavarlarla savaşmak, çok çeşitli teçhizatlar üretmek ve dünyanın felakete düşmesini önlemek için bir araya gelecekler. Meydan okumaya kalk ve ava katıl!