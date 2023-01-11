Xbox Game Pass'e üç yeni oyun geliyor
Gamegar Haberleri
Xbox Game Pass'in Topluluk Lideri Megan Spurr'un yaptığı açıklama ile Xbox Game Pass'e Monster Hunter Rise, Persona 3 Portable ve Persone 4 Golden geleceği duyuruldu.
Xbox'ın abonelik hizmeti Xbox Game Pass'in kütüphanesine önümüzdeki hafta üç yeni oyun ekleneceği bildirildi. Ayrıca eklenecek oyunların yanı sıra 15 Ocak'ta kütüphaneden ayrılacak oyunlar da belli oldu.
- Persona 3 Porable (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Ocak
- Persona 4 Golden(Bulut, Konsol ve PC) – 19 Ocak
- Monster Hunter Rise (Bulut, Konsol ve PC) – 20 Ocak
Ayrıca hatırlatmak açısından geçtiğimiz haftalarda Xbox Game Pass kütüphanesine Mortal Shell: Enhanced Edition,Stranded Deep ve Valheim: Mistlands Biome Update'in de geldiğini hatırlatmakta fayda var.
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- The Anacrusis
- We Happy Few
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Bir gün ile ertesi gün arasında "gizli" bir saat olduğunu söylersem... bana inanır mısın? Kalbin gücünde, Persona'da ustalaşın ve Karanlık Saat'in trajik gerçeğini ortaya çıkarın. Persona serisini yeniden icat eden ikonik, eleştirel beğeni toplayan RPG'yi deneyimleyin!
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Eleştirmenlerce beğenilen aksiyon-RPG serisi geri dönüyor! Japon folklorundan ilham alan Kamura ülkesinde geçen oyunda oyuncular, korkunç canavarlarla savaşmak, çok çeşitli teçhizatlar üretmek ve dünyanın felakete düşmesini önlemek için bir araya gelecekler. Meydan okumaya kalk ve ava katıl!