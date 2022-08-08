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Xbox Game Pass'e aile planı ekleniyor

Xbox Game Pass'e aile planı ekleniyor

Xbox'ın Kıdemli Teknik Program Yöneticisi Tyler Mittleider'ın yayınladığı rapora göre birden fazla kişinin Game Pass Ultimate avantajlarını paylaşmasına olanak sağlayan ve en fazla dört kişi ekleyebileceğiniz aile planını duyurdu.

 - Güncelleme:

Yayınlanan rapora göre Xbox Game Pass'teki aile planına üye ekleyebilmeniz için Xbox Insider üyesi olmasına gerek duyulmadığı, ancak aynı ülkede ikamet etmesi gerektiği bildirildi.

XBOX GAME PASS'E AİLE PLANI EKLENİYOR

Xbox Game Pass'in aile planı ilk olarak Kolombiya ve İrlanda'da test edilmek üzere çıkış yaptı. Xbox'ın internet sitesinde yapılan duyuruda, "Bugünden itibaren Kolombiya ve İrlanda'da Xbox Insider'lar, birden fazla kişinin Game Pass Ultimate avantajlarını paylaşmasına olanak tanıyan bir planın ön izlemesini sunmaya başlayabilir." sözlerine yer verildi.

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XBOX GAME PASS AİLE PLANI NE ZAMAN GELECEK?

Xbox Game Pass'in aile planı için herhangi bir fiyat belirlenmedi. En fazla dört kişi ekleyebileceğiniz bu aile planının fiyatının 50 – 80 TL civarında olması tahmin ediliyor. Xbox Game Pass aile planı aboneliği ise ilerleyen zamanlarda Türkiye'de dahil olmak üzere diğer ülkelerde de hayata geçecek.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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