Xbox, Fortnite'ın iPhone'lara geri dönmesine yardımcı oldu

Fortnite iOS cihazlara Xbox sayesinde geri döndü. Microsoft'un çevrimiçi bulut oyun hizmet sistemi Xbox Cloud Gaming'e Fortnite'ın eklenmesi üzerine tüm iOS işletim sistemli cihazlarda Fortnite tekrardan oynanabilecek.

FORTNITE IPHONE'A GERİ DÖNDÜ

Fortnite'ı iOS cihazlarda oynamak için yapmanız gereken tek şey Xbox Cloud Gaming aboneliğine sahip olmanız. Fakat Türk oyuncular, farklı bir problemle karşı karşıya kalıyor. Henüz test aşamasında olan ve belirli ülkelerde kullanıma sunulan Xbox Cloud Gaming, Türkiye'de aktif değil. Bu nedenle Türkiye'de aktif olana kadar oynanamıyor.

Bunu da belirtmek gerekir ki, Xbox Cloud Gaming'i Türkiye'de aktif değil diye oynanamayacak değil. VPN sayesinde Xbox Cloud Gaming'i kullanabilirsiniz. Xbox Cloud Gaming'i kullanabilmeniz için VPN ile Almanya'ya bağlanarak Xbox Cloud Gaming'in beta sitesine gidiniz ve giriş yaparak sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz.

EPIC GAMES CEO'SUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Epic Games'in kurucusu Tim Sweeney'in Twitter'dan yaptığı duyuruda, "Herkes için anıtsal haber!Fortnite artık Xbox Cloud aracılığıyla iPhone, iPad ve Android'deki web tarayıcılarında ÜCRETSİZ akışla oynanabilir." sözlerine yer verdi. Ayrıca Tim Sweeney'in Apple ile arasında geçen vergi muhabbetine de değinerekten " %30 Apple vergisi yoktur" diyerek Apple'a göndermede bulundu.