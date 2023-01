Xbox, çevreci konsol güncellemesini yakında duyuracak

Microsoft'un geçtiğimiz Mart ayında yaptığı ve çevresel çabalarını geliştireceğini söylediği duyurusunun ardından, yakında Xbox Insider'lara yeni bir güncelleme sunulacak.

XBOX KARBON FARKINDALIK KONSOL

Microsoft, karbona duyarlı ilk konsol olmanın ne anlama geldiği hakkında biraz daha fazla bilgi veriyor:

"Bugün, Xbox Insider'lara dağıtılan güncelleştirmeleri paylaşıyoruz. Yaklaşan değişiklikler, kolektif oyuncu topluluğumuzun oyun oynarken çevresel etkiyi azaltmak için seçimler yapması için fırsatlar yaratacaktır.

Konsolunuz prize takılıyken, İnternet'e bağlıyken ve bölgesel karbon yoğunluğu verileri kullanılabilir durumdayken Xbox, gece bakım penceresi sırasında belirli zamanlarda konsolunuz için oyun, uygulama ve işletim sistemi güncelleştirmeleri zamanlar ve bu güncelleştirmeler daha yüksek oranda elektrik şebekesindeki düşük karbonlu kaynaklardan geldiğinden daha düşük karbon emisyonlarıyla sonuçlanabilir.

Örneğin, Xbox'ınız gece bakım penceresi sırasında 02:00 – 06:00 saatleri arasında rastgele bir saatte uyanmak yerine, konsolunuz yerel enerji şebekenizdeki en yenilenebilir enerjiyi kullanabileceği bir zamanda uyanır. Bu, fosil yakıt bağımlılığını ve CO2 emisyonlarını azaltır ve potansiyel olarak paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir. Şu anda yalnızca Kapatma (enerji tasarrufu) kullanan Xbox Insider'lar tarafından kullanılabilse de, Xbox konsolunuzun karbon farkındalığa sahip olması için tüm Xbox oyuncuları yakında güncelleme şansına sahip olacak."

"Bugünden itibaren Xbox Insider'lar, Xbox Series X|S konsollarının otomatik olarak Kapatma (enerji tasarrufu) güç seçeneğine güncellendiğini fark edecek. Güç ayarlarınıza yapılan bu tek seferlik güncelleştirme, konsolunuz kapalıyken güç tüketiminizi azaltır ve performansı, oynanışı veya konsolunuzun sistem, oyun veya uygulamalarda bir gecede güncelleştirme alma yeteneğini etkilemez. Uzak özellikler, konsol açıkken desteklenir; ancak, konsol kapalıyken uzaktan uyandırma desteklenmez. Ayarlarınızı istediğiniz zaman değiştirebilir ve sizin için en uygun olanı seçebilirsiniz. Kapatma (enerji tasarrufu), kapalı olduğunda güç kullanımını Uyku'ya kıyasla 20 kata kadar azaltır."

"Tüm oyuncuları kullanabileceğiniz güç ayarı seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye teşvik ediyoruz. Attığımız her küçük adımın daha büyük kolektif etkisi vardır ve kapatmayı (enerji tasarrufu) seçmenin gerçek, anlamlı bir etkisi olabilir. Örneğin, bir yıl boyunca Kapatmaya (enerji tasarrufu) geçen her 2 konsol için, on yıl boyunca dikilen ve yetiştirilen 1 ağacın çıkardığı eşdeğer miktarda karbondan tasarruf edeceğiz. "