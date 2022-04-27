WW3'den ilk oyun içi Türkçe ekran görüntüleri geldi

Ekteki görseller ana menü, silah özelleştirme ekranı, oyun içi sırt çantası ve donanım seçim ekranı gibi geliştirme sürümünden alınmış oyun içi ekran görüntülerinden oluşmakta. Oyundaki her şeyi çevirmek için çalışıyor, her şeyin sorunsuzca çalıştığından emin olmak için çevirileri aşamalı olarak geliştirme sürümüne ekliyoruz. Türkçe seslendirmeleri de oyuna eklemeye ve test etmeye başladık.

Konuyla ilgili sorularınızı sormak, T4W şirketinin İletişim ve Yerelleştirme Müdürü Nazih Fares ile görüşmek veya oyun hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen resmi Türkçe web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

WORLD WAR 3 HAKKINDA

World War 3, küresel çapta gerçekleşen modern bir savaşı konu alan, çevrimiçi çok oyunculu olarak oynanan taktiksel bir FPS oyunudur. Oyunculara Varşova, Berlin ve Moskova gibi gerçek dünya şehirlerinde girecekleri heyecanlı taktiksel çarpışmalarda ekip arkadaşlarıyla birlik olarak düşmanlarını alt etme fırsatı tanır.

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