KT Racing'in geliştiriciliğini yapıp Nacon'un yayıncılığını üstlendiği ralli yarış oyunu WRC 9 FIA World Rally Championship'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, yarış tutkunları tarafından araştırılıyor. Peki, WRC 9 sistem gereksinimleri neler? WRC 9 kaç GB? Detayları haberimizde…

WRC, piyasadaki lider off-road simülasyonu serisidir. Daha gerçekçi oynanış ve hiç olmadığı kadar fazla içerikle geri geliyor: 3 yeni ralli, 35 yeni özel bölüm, kendi özel şampiyonanı oluşturma imkânı ve tamamen yeniden tasarlanmış motor sesleri. Peki, WRC 9 sistem gereksinimleri neler? WRC 9 kaç GB? İşte detaylar…

WRC 9 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

WRC 9'u en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3-2100 veya AMD FX-4350 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon HD 7770 ekran kartı gerekmektedir.

WRC 9 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i3-2100 veya AMD FX-4350

: Intel Core i3-2100 veya AMD FX-4350 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon HD 7770

: NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon HD 7770 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 30 GB kullanılabilir alan

WRC 9 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1600 Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 590

: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 590 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 30 GB kullanılabilir alan

WRC 9 KAÇ GB?

WRC 9 Fifa World Rally Championship'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 30 GB boş depolama alanı gerekmektedir.