The Farm 51'in geliştiriciliğini yapıp Wishlist Games'in The 4 Wind Entertainment ile ortaklaşa yayıncılığını üstlendiği FPS çok oyunculu askeri oyunu World War 3'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, World War 3 sistem gereksinimleri neler? World War 3 kaç GB? Detayları haberimizde…

Bütün dünyanın savaş ve kaosun içerisinde olduğu taktiksel çevrimiçi çok oyunculu oynaması ücretsiz FPS oyunu olan World War 3'ün sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, World War 3 sistem gereksinimleri neler? World War 3 kaç GB? İşte detaylar…

WORLD WAR 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

World War 3'ü minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i3-4340K veya AMD FX-6300 işlemciye, minimum 8 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7950 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.

WORLD WAR 3 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i3-4340K veya AMD FX-6300

: Intel Core i3-4340K veya AMD FX-6300 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7950

: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7950 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 80 GB kullanılabilir alan

WORLD WAR 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5 2500k veya AMD Ryzen R5 1600X

: Intel Core i5 2500k veya AMD Ryzen R5 1600X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon R9 390

: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon R9 390 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 80 GB kullanılabilir alan

WORLD WAR 3 KAÇ GB?

World War 3'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil 80 GB boş depolama alanına ihtiyaç duyulmaktadır.

WORLD WAR 3 ÜCRETSİZ Mİ?

World War 3, Steam'de tamamen oynaması ücretsizdir. Ancak, oyun için satın alımlar bulunmaktadır.