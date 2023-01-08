World War 3 sistem gereksinimleri neler? World War 3 kaç GB?
Gamegar Haberleri
The Farm 51'in geliştiriciliğini yapıp Wishlist Games'in The 4 Wind Entertainment ile ortaklaşa yayıncılığını üstlendiği FPS çok oyunculu askeri oyunu World War 3'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, World War 3 sistem gereksinimleri neler? World War 3 kaç GB? Detayları haberimizde…
Bütün dünyanın savaş ve kaosun içerisinde olduğu taktiksel çevrimiçi çok oyunculu oynaması ücretsiz FPS oyunu olan World War 3'ün sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, World War 3 sistem gereksinimleri neler? World War 3 kaç GB? İşte detaylar…
World War 3'ü minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i3-4340K veya AMD FX-6300 işlemciye, minimum 8 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7950 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.
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- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i3-4340K veya AMD FX-6300
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7950
- DirectX : Sürüm 11
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 80 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5 2500k veya AMD Ryzen R5 1600X
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon R9 390
- DirectX : Sürüm 12
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 80 GB kullanılabilir alan
World War 3'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil 80 GB boş depolama alanına ihtiyaç duyulmaktadır.
World War 3, Steam'de tamamen oynaması ücretsizdir. Ancak, oyun için satın alımlar bulunmaktadır.