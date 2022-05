World of Warships sistem gereksinimleri neler? World of Warships kaç GB? - Haberler

Wargaming Group Limited tarafından geliştirilip yayınlanan deniz savaşı oyunu World of Warships, tamamen ücretsiz olmakla birlikte sadece oyun içi satın alımları mevcuttur. Peki, World of Warships sistem gereksinimleri neler? World of Warships kaç GB? İşte detaylar…

WORLD OF WARSHIPS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Çok sayıdaki haritada devasa gemi filosu ile 400'den fazla tarihsel gemi ile arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla savaşa katılabilirsiniz. Oynaması ücretsiz savaş oyunları arasında çokça tercih edilen World of Warships, oyuncular tarafından da oldukça beğenilmektedir.

World of Warships Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 x64

İşlemci: Intel® Core™ i3-3210 veya AMD Athlon™ II X2

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 4000 veya AMD Radeon R7 240

Depolama: 61 GB kullanılabilir alan

World of Warships Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2500 veya AMD FX II 6350

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 270X

Depolama: 65 GB kullanılabilir alan

World of Warships'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dâhil bilgisayarınızda 60 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.