World of Warships sistem gereksinimleri neler? World of Warships kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Oynaması ücretsiz savaş oyunları arasındaki popüler deniz savaşı oyunu World of Warships'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Açık denizde devasa çelik zırhlılardan sinsi muhriplere kadar deniz savaşı yapabileceğiniz World of Warships sistem gereksinimleri neler? World of Warships kaç GB? Detayları haberimizde…
Wargaming Group Limited tarafından geliştirilip yayınlanan deniz savaşı oyunu World of Warships, tamamen ücretsiz olmakla birlikte sadece oyun içi satın alımları mevcuttur. Peki, World of Warships sistem gereksinimleri neler? World of Warships kaç GB? İşte detaylar…
Çok sayıdaki haritada devasa gemi filosu ile 400'den fazla tarihsel gemi ile arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla savaşa katılabilirsiniz. Oynaması ücretsiz savaş oyunları arasında çokça tercih edilen World of Warships, oyuncular tarafından da oldukça beğenilmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 7 x64
- İşlemci: Intel® Core™ i3-3210 veya AMD Athlon™ II X2
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD 4000 veya AMD Radeon R7 240
- Depolama: 61 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-2500 veya AMD FX II 6350
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 270X
- Depolama: 65 GB kullanılabilir alan
World of Warships'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dâhil bilgisayarınızda 60 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.