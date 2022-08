Nine Rocks Games'in geliştiriciliğini yapıp THQ Nordic'in yayıncılığını üstlendiği av simülasyon oyunu Way of the Hunter'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından, "Way of the Hunter sistem gereksinimleri" şeklinde aratılıyor. Peki, Way of the Hunter sistem gereksinimleri neler? Way of the Hunter kaç GB? Detayları haberimizde…

Büyüleyici yaşam alanlarının ve zengin hayvan popülasyonunun arasında kurulmuş bir av köşkünün yeni sahibi olacağınız Way of the Hunter'ın sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Way of the Hunter sistem gereksinimleri neler? Way of the Hunter kaç GB? İşte detaylar…

WAY OF THE HUNTER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Way of the Hunter'ı minimum sistem gereksinimleriyle oynamak için Intel Core i3-8100 veya AMD Ryzen 3 3100 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

WAY OF THE HUNTER MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 3 3100 veya Intel Core i3-8100

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

WAY OF THE HUNTER ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi:Windows 10

İşlemci: Intel i7 dört çekirdekli

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 2070 Super 8GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

WAY OF THE HUNTER KAÇ GB?

Way of the Hunter'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 15 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

WAY OF THE HUNTER KONUSU NE?

Bu gerçekçi avcılık deneyimi sayesinde ABD ve Avrupa'nın büyük açık dünya arazilerinde keşif yapabilir ve avlanabilirsin. Doğal yaşam alanlarında gerçeğinden ayırt edemeyeceğin hayvanları keşfet, ayrıntılı ve çok gerçekçi birçok silahı kullan.

Way of the Hunter, hayvan gruplarının gerçeğe uygun hareket ettiği nefes kesici yaban hayatıyla kendini kaybedeceğin, oldukça sürükleyici bir deneyim sunuyor. Varlığına tepki veren ve uyum sağlayan karmaşık ekosistemlerin değişimine tanık ol. Gerçek bir avcı olmanın ne anlama geldiğini öğren ve becerilerini sına.