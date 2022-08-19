Way of the Hunter sistem gereksinimleri neler? Way of the Hunter kaç GB?
Gamegar Haberleri
Nine Rocks Games'in geliştiriciliğini yapıp THQ Nordic'in yayıncılığını üstlendiği av simülasyon oyunu Way of the Hunter'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından, "Way of the Hunter sistem gereksinimleri" şeklinde aratılıyor. Peki, Way of the Hunter sistem gereksinimleri neler? Way of the Hunter kaç GB? Detayları haberimizde…
Büyüleyici yaşam alanlarının ve zengin hayvan popülasyonunun arasında kurulmuş bir av köşkünün yeni sahibi olacağınız Way of the Hunter'ın sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Way of the Hunter sistem gereksinimleri neler? Way of the Hunter kaç GB? İşte detaylar…
Way of the Hunter'ı minimum sistem gereksinimleriyle oynamak için Intel Core i3-8100 veya AMD Ryzen 3 3100 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 3 3100 veya Intel Core i3-8100
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi:Windows 10
- İşlemci: Intel i7 dört çekirdekli
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 2070 Super 8GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
Way of the Hunter'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 15 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Bu gerçekçi avcılık deneyimi sayesinde ABD ve Avrupa'nın büyük açık dünya arazilerinde keşif yapabilir ve avlanabilirsin. Doğal yaşam alanlarında gerçeğinden ayırt edemeyeceğin hayvanları keşfet, ayrıntılı ve çok gerçekçi birçok silahı kullan.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Way of the Hunter, hayvan gruplarının gerçeğe uygun hareket ettiği nefes kesici yaban hayatıyla kendini kaybedeceğin, oldukça sürükleyici bir deneyim sunuyor. Varlığına tepki veren ve uyum sağlayan karmaşık ekosistemlerin değişimine tanık ol. Gerçek bir avcı olmanın ne anlama geldiğini öğren ve becerilerini sına.