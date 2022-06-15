Antik Britanya'nın kalbine bir Roma seferi kuvveti yönlendirin! Bir dizi müstahkem yürüyüş kampı inşa ederken lejyonerlerinizi toplayın, terfi edin ve yükseltin. Tüm adayı fethetmek ve savaş lordu olmak için Roma taktiklerini ve stratejilerini kullanın. Peki, Warlord: Britannia sistem gereksinimleri neler? Warlord: Britannia kaç GB? İşte detaylar…

WARLORD BRITANNIA KONUSU

Warlord: Britannia, Solo geliştirici Darkmatter Games tarafından oluşturulan yeni bir sürükleyici strateji oyunu serisinin ilk girişidir. İmparatorun tüm adayı fethetme emriyle bir Lejyona doğrudan komuta edilmiş bir Romalı Generalin yerine geçin.

WARLORD BRITANNIA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Warlord Britannia'yı minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel i5 Quad Core işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 1050 Ti ekran kartı gerektirmektedir. Önerilen ayarlarda oynamak için ise Intel i7 Quad Core işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GTX 1060 ekran kartı gerektirmektedir.

Warlord Britannia Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista 64-bit

İşlemci: i5 Quad Core

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 1050 Ti

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Warlord Britannia Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: i7 Quad Core

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 1060

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Warlord Britannia Kaç GB?

Warlord Britannia'yı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 5 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.