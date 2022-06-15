Warlord: Britannia sistem gereksinimleri neler? Warlord: Britannia kaç GB?
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Darkmatter Games tarafından geliştirilip Stribling Media'nın yayıncılığını üstlendiği Warlord Britannia'nın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Açık dünya strateji oyunu Warlord Britannia sistem gereksinimleri neler? Warlord Britannia kaç GB? Detayları haberimizde…
Antik Britanya'nın kalbine bir Roma seferi kuvveti yönlendirin! Bir dizi müstahkem yürüyüş kampı inşa ederken lejyonerlerinizi toplayın, terfi edin ve yükseltin. Tüm adayı fethetmek ve savaş lordu olmak için Roma taktiklerini ve stratejilerini kullanın. Peki, Warlord: Britannia sistem gereksinimleri neler? Warlord: Britannia kaç GB? İşte detaylar…
Warlord: Britannia, Solo geliştirici Darkmatter Games tarafından oluşturulan yeni bir sürükleyici strateji oyunu serisinin ilk girişidir. İmparatorun tüm adayı fethetme emriyle bir Lejyona doğrudan komuta edilmiş bir Romalı Generalin yerine geçin.
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Warlord Britannia'yı minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel i5 Quad Core işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 1050 Ti ekran kartı gerektirmektedir. Önerilen ayarlarda oynamak için ise Intel i7 Quad Core işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GTX 1060 ekran kartı gerektirmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows Vista 64-bit
- İşlemci: i5 Quad Core
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 1050 Ti
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: i7 Quad Core
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 1060
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Warlord Britannia'yı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 5 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.