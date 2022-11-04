Warhammer Vermintide 2'nin yeni DLC'si duyuruldu
Gamegar Haberleri
FPS co-op odaklı aksiyon oyunu Warhammer Vermintide 2'nin yeni DLC'si A Trail of Treachery, resmi fragman videosu ile duyuruldu. DLC, 8 Kasım'da piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.
İsveçli video oyun stüdyosu Fatshark tarafından geliştirilip yayınlanan Warhammer Vermintide 2, yeni DLC'si A Trail of Trechery'den resmi fragman yayınladı.
Trail of Treachery'de değerli kargo taşıyan bir kervana tuhaf ve olağandışı olaylarla dolu bir köye kadar eşlik etmek size ve kahraman arkadaşlarınıza kalmış. Tockstadt'a giden yolu açın ve yerleşimin başına ne tür bir talihsizlik geldiğini araştırın. A Trail of Treachery, 8 Kasım tarihinde çıkış yapacak.
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- Yeni, karlı bir macera başlıyor - Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı Tockstadt köyünü kurtarmak için tehlikeli dağ yolundan aşağı inin.
- Warhammer: Vermintide 2 - A Treacherous Adventure için ücretsiz bir güncelleme, Vermintide 2 için tüm oyuncular için ücretsiz bir güncellemedir.
- İki parçalı maceradaki ilk harita - Trail of Treachery, iki parçalı macera harita paketinin ilkidir. İkinci perde 2023'te satışa sunulacak
İlgili Haberler
Yeni içerik güncellemesi ile Yama 4.8'in yayınlandığı görülüyor
- Kaos Atıklarındaki çeşitli seviye varlık sorunları düzeltildi.
- Bardin'in Saltzpyre ses hattıyla yanıt verdiği bir ses düzeltildi.
- Sıçrayan Kapıdan dönerken oyuncuların can kaybetmesi düzeltildi.
- Düşmanların görünmez zeminlerde yürümesine neden olan bir sorun düzeltildi.
- Bazı durumlarda Giriş bölümünden sonra bazen meydana gelebilecek nadir bir çökme düzeltildi.
- Arsız Savaş Sihirbazlarının Be'lakor Arena'nın başlarında portala ışınlanabileceği bir atlama düzeltildi.
- Ranger'ın kariyer becerisi etkinleştirme sesi artık oyuncu görünmezliğe her girdiğinde değil, kullanım sırasında çalınıyor.