Warhammer Vermintide 2'nin yeni DLC'si duyuruldu

İsveçli video oyun stüdyosu Fatshark tarafından geliştirilip yayınlanan Warhammer Vermintide 2, yeni DLC'si A Trail of Trechery'den resmi fragman yayınladı.

WARHAMMER VERMINTIDE 2 YENİ DLC'Sİ DUYURULDU

Trail of Treachery'de değerli kargo taşıyan bir kervana tuhaf ve olağandışı olaylarla dolu bir köye kadar eşlik etmek size ve kahraman arkadaşlarınıza kalmış. Tockstadt'a giden yolu açın ve yerleşimin başına ne tür bir talihsizlik geldiğini araştırın. A Trail of Treachery, 8 Kasım tarihinde çıkış yapacak.

Yeni, karlı bir macera başlıyor - Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı Tockstadt köyünü kurtarmak için tehlikeli dağ yolundan aşağı inin.

Warhammer: Vermintide 2 - A Treacherous Adventure için ücretsiz bir güncelleme, Vermintide 2 için tüm oyuncular için ücretsiz bir güncellemedir.

İki parçalı maceradaki ilk harita - Trail of Treachery, iki parçalı macera harita paketinin ilkidir. İkinci perde 2023'te satışa sunulacak

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