Warhammer 40K: Darktide ne zaman çıkacak? Warhammer 40K: Darktide çıkış tarihi!

Fatshark tarafından geliştirilip yayınlanan hack and slash türündeki Warhammer oyunu Warhammer 40K: Darktide'ın çıkış tarihi açıklandı. Peki, Warhammer 40K: Darktide ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Gergin ve vahşet dolu aksiyon FPS oyununda Tertium şehrini kana susamış düşman sürülerinden geri kurtaracağınız Warhammer 40K: Darktide'ın ne zaman çıkacağı araştırılıyor. Peki, Warhammer 40K: Darktide ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi…

WARHAMMER 40K DARKTIDE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Warhammer 40K Darktide, 30 Kasım 2022 tarihinde Xbox Series X|S ve Steam için piyasaya sürülecek.

WARHAMMER 40K DARKTIDE NE KADAR?

Warhammer 40K Darktide'ın Steam ön sipariş fiyatı 429,00 TL olarak açıklanırken Imperial Edition fiyatı ise 649,00 TL oldu.

Warhammer 40K Darktide - 429,00 TL

Warhammer 40K Darktide Imperial Edition - 649,00 TL

WARHAMMER 40K DARKTIDE KONUSU NE?

Bu gergin ve vahşet dolu aksiyon nişancı oyununda Tertium şehrini kana susamış düşman sürülerinden geri al. Warhammer 40.000: Darktide, Vermintide serisinin arkasındaki ödüllü ekibin yeni işbirliği odaklı deneyimidir.

Kovanın derinliklerinde, yozlaşma tohumları ezici bir karanlık dalgasına dönüşme tehdidinde bulunuyor. Gizemli ve sinsi bir yeni güç, tüm şehrin kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor. Şehir Kaos'a yenik düşmeden önce düşmanı kökünden kazımak sana ve Engizisyon'daki müttefiklerine bağlı.