Warhammer 40K: Darktide'ın konsol çıkış tarihi ertelendi

Warhammer 40,000: Darktide'ın Kasım 2022'de piyasaya sürülmesinden bu yana, oyuncular eksik oynanış mekaniği ve optimizasyon sorunu şikayetlerinde bulundular ve şu anda 8 bin 500 Steam incelemesinden yalnızca yüzde 35'i olumlu. Geliştirici ekip Fatshark, bu şikayetleri ele almak için Warhammer 40K: Darktide'ın konsol çıkış tarihini erteledi.

Fatshark'ın CEO'su Martin Wahlund, Warhammer 40K: Darktide'ın Twitter hesabından takipçilerine açık mektup yayınladı. Yaptığı açıklamada Warhammer 40K: Darktide'ın Xbox Series X|S'te çıkış tarihinin ertelendiği bildirildi.

WARHAMMER 40K DARKTIDE KONSOL ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENDİ

Ekibin yeni odağı, oyunun Kasım ayındaki PC lansmanından kısa bir süre sonra piyasaya sürülmesi planlanan ancak gecikme sırasında henüz bir çıkış tarihi belli olmayan Xbox Series X|S'te oyunun lansmanını belirsiz bir şekilde erteledi.

Warhammer 40K: Darktide'ı oluştururken, yayınlanan açık mektuba göre, geliştirici ekip "saatlerce değil, haftalarca oynamanızı sağlayan bir derinlik seviyesine sahip, son derece ilgi çekici ve istikrarlı bir oyun oluşturmak" istedi.

Wahlund, "Bu beklentileri karşılamakta yetersiz kaldık" diye kabul etti. Açıklamanın devamında, "eksiksiz bir işçilik sistemi, daha ödüllendirici bir ilerleme döngüsü" ve geliştirilmiş "oyun kararlılığı ve performans optimizasyonu" içerecek olan geri bildirimleri ele almaya yönelik yeni bir odağı duyurmak için harekete geçti.

Fatshark ayrıca mevsimsel içerik sunumunu ve yaklaşan premium kozmetikleri de erteliyor.