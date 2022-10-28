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Warhammer 40,000: Mechanicus sistem gereksinimleri neler? Warhammer 40,000: Mechanicus kaç GB?

Gamegar Haberleri

Warhammer 40,000: Mechanicus sistem gereksinimleri neler? Warhammer 40,000: Mechanicus kaç GB?

Bulwark Studios'un geliştirip Kasedo Games'in yayıncılığını yaptığı Warhammer 40,000: Mechanicus'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Warhammer 40,000: Mechanicus sistem gereksinimleri neler? Warhammer 40,000: Mechanicus kaç GB? Detayları haberimizde…

Imperium'daki teknolojik olarak en gelişmiş ordunun kontrolünü elinize alın - The Adeptus Mechanicus. Bu sıra tabanlı taktik oyunda her kararınız, görevin sonucunu büyük ölçüde etkileyecek. Omnissiah tarafından kutsanacak mısınız? Peki, Warhammer 40,000: Mechanicus sistem gereksinimleri neler? Warhammer 40,000: Mechanicus kaç GB? İşte detaylar…

Warhammer 40,000: Mechanicus'u 30 FPS ayarlarda oynamak için Intel i3 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 770 veya AMD Radeon HD 7970 ekran kartı gerekmektedir.

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  • İşletim Sistemi:Windows 7
  • İşlemci: Intel Core i3
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7970 veya NVIDIA GeForce GTX 770
  • Depolama: 11 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Quad Core
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon R9 380 veya NVIDIA GeForce GTX 960
  • Depolama: 11 GB kullanılabilir alan

Warhammer 40,000: Mechanicus'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 11 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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