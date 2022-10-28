Bulwark Studios'un geliştirip Kasedo Games'in yayıncılığını yaptığı Warhammer 40,000: Mechanicus'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Warhammer 40,000: Mechanicus sistem gereksinimleri neler? Warhammer 40,000: Mechanicus kaç GB? Detayları haberimizde…

Imperium'daki teknolojik olarak en gelişmiş ordunun kontrolünü elinize alın - The Adeptus Mechanicus. Bu sıra tabanlı taktik oyunda her kararınız, görevin sonucunu büyük ölçüde etkileyecek. Omnissiah tarafından kutsanacak mısınız? Peki, Warhammer 40,000: Mechanicus sistem gereksinimleri neler? Warhammer 40,000: Mechanicus kaç GB? İşte detaylar…

WARHAMMER 40,000: MECHANICUS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Warhammer 40,000: Mechanicus'u 30 FPS ayarlarda oynamak için Intel i3 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 770 veya AMD Radeon HD 7970 ekran kartı gerekmektedir.

WARHAMMER 40,000: MECHANICUS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi:Windows 7

İşlemci: Intel Core i3

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7970 veya NVIDIA GeForce GTX 770

Depolama: 11 GB kullanılabilir alan

WARHAMMER 40,000: MECHANICUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Quad Core

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 380 veya NVIDIA GeForce GTX 960

Depolama: 11 GB kullanılabilir alan

WARHAMMER 40,000: MECHANICUS KAÇ GB?

Warhammer 40,000: Mechanicus'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 11 GB boş depolama alanı gerekmektedir.