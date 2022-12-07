Wallpaper Engine, en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaştı

Wallpaper Engine Team tarafından geliştirilip yayınlanan masaüstünüzü şenlendiren duvar kağıdı uygulaması Wallpaper Engine, 147 bin 19 kullanıcı ile Steam'deki en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaştı.

Kasım 2018'deki lansmanından bu yana en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaşan Wallpaper Engine, masaüstünüzde canlı duvar kağıtları kullanmanıza olanak tanımaktadır. SteamDB'de yer alan verilere göre Wallpaper Engine, Steam'deki en yüksek anlı koyuncu sayısına ulaştı.

WALLPAPER ENGINE ANLIK OYUNCU REKORU KIRDI

Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam'in verilerini paylaşan üçüncü parti sitesi SteamDB'de yer alan bilgilere göre canlı duvar kağıdı uygulaması Wallpaper Engine, 6 Aralık'ta Salı günü 147,019 kullanıcı ile en yüksek anlık kullanıcı sayısına ulaştı.

WALLPAPER ENGINE NEDİR?

Wallpaper Engine, masaüstünüzde canlı duvar kağıtları kullanmanızı sağlayan bir uygulamadır. Yeni duvar kağıtları oluşturmak için kendi görüntülerinizi canlandırabilir veya videoları internet sitesilerini içe aktararak bunları Steam Atölyesinde paylaşabilirsiniz.

WALLPAPER ENGINE ÖZELLİKLERİ