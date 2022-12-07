Wallpaper Engine, en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaştı
Gamegar Haberleri
Wallpaper Engine Team tarafından geliştirilip yayınlanan masaüstünüzü şenlendiren duvar kağıdı uygulaması Wallpaper Engine, 147 bin 19 kullanıcı ile Steam'deki en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaştı.
Kasım 2018'deki lansmanından bu yana en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaşan Wallpaper Engine, masaüstünüzde canlı duvar kağıtları kullanmanıza olanak tanımaktadır. SteamDB'de yer alan verilere göre Wallpaper Engine, Steam'deki en yüksek anlı koyuncu sayısına ulaştı.
Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam'in verilerini paylaşan üçüncü parti sitesi SteamDB'de yer alan bilgilere göre canlı duvar kağıdı uygulaması Wallpaper Engine, 6 Aralık'ta Salı günü 147,019 kullanıcı ile en yüksek anlık kullanıcı sayısına ulaştı.
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Wallpaper Engine, masaüstünüzde canlı duvar kağıtları kullanmanızı sağlayan bir uygulamadır. Yeni duvar kağıtları oluşturmak için kendi görüntülerinizi canlandırabilir veya videoları internet sitesilerini içe aktararak bunları Steam Atölyesinde paylaşabilirsiniz.
- Gerçek zamanlı grafikler, videolar, uygulamalar veya web siteleri ile masaüstü duvar kâğıtlarınıza hayat verin.
- Bilgisayarınızın başında değilken hareketli ekran koruyucular kullanın.
- En sevdiğiniz renkler ile hareketli duvar kâğıtlarını kişiselleştirin.
- Fareniz ile kontrol edebildiğiniz etkileşimli duvar kağıtları kullanın.
- Desteklenen birçok en boy oranı ve standart çözünürlük arasında 16:9, 21:9, 16:10, 4:3 bulunmaktadır.
- Birden fazla ekranlı yapılandırmalar desteklenmektedir.
- Performanstan tasarruf için oyun oynarken duvar kâğıtları duraklatılacaktır.
- Wallpaper Engine Editor üzerinden kendi hareketli duvar kâğıtlarınızı oluşturun.
- Temel görüntülerden yeni canlı duvar kâğıtları yaratın veya duvar kâğıdı için HTML veya video dosyalarını içe aktarın.
- Duvar kâğıtlarını ücretsiz olarak paylaşmak ve indirmek için Steam Atölyesini kullanın.
- Wallpaper Engine, farklı bir Steam oyunu veya uygulaması ile aynı anda kullanılabilir.
- Desteklenen video formatları: mp4, WebM, avi, m4v, mov, wmv (yerel dosyalarda, Atölye yalnızca mp4'e izin verir).
- Favori sahneniz ve video duvar kâğıtlarınızı yanınızda taşımak için ücretsiz Android cep uygulamasını kullanın.
- Razer Chroma ve Corsair iCUE desteklenmektedir.