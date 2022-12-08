Vigilancer 2099'dan 2 dakikalık oynanış fragmanı geldi
Gamegar Haberleri
Envoidant Studios'ta geliştirilip yayınlanan üçüncüşahıs açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Vigilancer 2099'dan "Kelle Avcısı" oynanış fragmanı yayınlandı. Yayınlanan 2 dakikalık oynanış fragmanında Cyberpunk temalı bir mekanda kelle avcılığı görevine bakış atmamız sağlandı.
Üçüncü şahıs açık dünya cyberpunk ödül avı oyunu olan Vigilancer 2099, Unreal Engine 5 ile geliştirilirken ödül avcılığına bakış atmamızı sağlayacak yeni bir oynanış fragmanı yayınlandı.
VIGILANCER 2099'DAN OYNANIŞ FRAGMANI YAYINLANDI
İlk başlarda Unreal Engine 4 ile geliştirilip daha sonra Unreal Engine 5 ile geliştirilmeye devam edilen Vigilancer 2099'dan yeni bir oynanış fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman ile uzaylıların ağırlıklı olduğu bir mekanda insanların ırkçılığa uğradığı görülüyor.
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2099 yılında Sector D'de kelle avcısı olarak görev aldığımız Vigilancer 2099'un yayınlanan fragmanında yürüme, koşma, çatışma gibi birçok oyun mekaniğine göz atılırken cyberpunk şehir teması da yer görülüyor.
VIGILANCER 2099 KONUSU NE
Kötü şöhretli bir ödül hedefini düşürdükten günler sonra, Megabuilding'iniz kilitlenir. Kilitlenmeye neyin neden olduğuna dair havada çok fazla gizem ve kargaşa hakimdir. Bunu öğrenmeden önce, kellenize konan bir ödül var - kaçış olmadan. Tek seçeneğiniz büyük borcu ödemek veya tahsil etmektir.