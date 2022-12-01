Victoria 3, bir ayda yarım milyon adet satışa ulaştı

İsveç başkentli video oyun stüdyosu Paradox Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan strateji oyunu Victoria 3'ün 30 gün içerisinde yarım milyondan fazla satışa ulaştı ve The Game Awards'ta "En İyi Sim / Strateji" kategorisinde aday gösterildi.

Paradox stüdyosunun strateji oyunu Victoria 3, bir aydan biraz daha uzun bir süre önce piyasaya sürülmesinden bu yana 500 binden fazla oyun sattı, bu da onu Paradox tarihindeki en başarılı lansmanlarından biri haline getirdi.

VICTORA 3, 500 BİN ADET SATIŞA ULAŞTI

Victoria 3 geliştiricisi Paradox'un yayınladığı yeni gönderi ile oyunun lansmanından 30 gün sonra Victoria 3'ün 500,000 adet satışa ulaştığını açıklarken The Game Awards'ta "En İyi Sim / Strateji" kategorisinde de aday gösterildiğini bildirdi.

VICTORA 3 KONUSU

Paradox Development Studio, seni 19. yüzyılın heyecan ve değişim dolu karmaşasında kendi ideal toplumunu inşa etmeye davet ediyor. Paradox'un tarihindeki en sevilen oyunlardan biri olan Victoria 3'te toplumundaki çakışan çıkarları dengele ve hak ettiğin konumu elde et.