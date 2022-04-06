VCT Masters 2022 – Reykjavik Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

İşte Masters Reykjavik turnuvasının detayları!

VCT Masters Reykjavik çok yaklaştı! Dünyanın dört bir yanındaki takımlar sezonun ilk uluslararası turnuvasında yer alacak on iki takımdan biri olmak üzere yedi bölgesel Challengers etkinliğinde kıyasıya mücadele etti. 10-24 Nisan tarihleri arasında elemeleri geçen takımlar puan ve ödüllerin yanı sıra ismini tarihe kazıma şansı için yarışacak.

TURNUVA FORMATI:

2022 VALORANT Champions Tour'un ilk etkinliği olan Masters Reykjavik, ayrıca önemli VCT bölgelerini ilk defa karşı karşıya getirecek. Yedi bölgeye ayrılan VCT turnuvalarında Masters Reykjavik'e katılma şansı elde etmeye çalışan binlerce takım yarıştı.

EMEA - 3 takım

G2 Esports

Fnatic

Team Liquid

Kuzey Amerika - 2 takım

The Guard

Optic Gaming

Brezilya - 2 takım

LOUD

Ninjas in Pyjamas

Latin Amerika - 1 takım

KRÜ Esports

Kore - 1 takım

DRX

Japonya - 1 takım

Zeta Division

Asya-Pasifik - 2 takım

Paper Rex

XERXIA

Turnuva, GSL formatındaki çifte eleme sisteminin geçerli olacağı grup karşılaşmalarının ardından sekiz takımlık çifte eleme gruplarıyla devam edecek. İlk dörde giren takımlar bir gruba yerleştirilirken geride kalan sekiz takım, Challengers etkinliklerindeki sıralamalarına ve bölgelerinin gücüne bağlı olarak iki gruba dağıtılacak.

A Grubu - Fnatic, Ninjas in Pyjamas, DRX, ZETA DIVISION

B Grubu - OpTic Gaming, XERXIA, KRÜ Esports, Team Liquid

Grup aşamasından sonra gruplarında ilk ikiye giren takımlar, en iyi dört takımdan oluşan grupla çifte eleme aşamasında mücadele edecek.

TURNUVA PROGRAMI:

Pazar 10 Nisan - 18.00 Grup Karşılaşmaları

Pazartesi 11 Nisan - 20.00 Grup Karşılaşmaları

Salı 12 Nisan - 18.00 Grup Karşılaşmaları

Çarşamba 13 Nisan - 20.00 Grup Karşılaşmaları

Perşembe 14 Nisan - 20.00 Grup Aşaması

Cuma 15 Nisan - 20.00 Grup Aşaması

Cumartesi 16 Nisan - 20.00 Grup Aşaması

Pazar 17 Nisan - 20.00 Grup Aşaması

Pazartesi 18 Nisan - 20.00 Grup Aşaması

Cuma 22 Nisan - 20.00 Grup Aşaması

Cumartesi 23 Nisan - 20.00 Alt Grup Finali

Pazar 24 Nisan - 20.00 Final

Oyuncuların, çalışanların ve yerel halkın sağlığı ve can güvenliğini korumak için mekanda seyirci bulunmayacak.

NASIL İZLENEBİLİR?

Turnuva, aşağıda listesini gördüğünüz ortamlarda birçok farklı dilde yayınlanacak.

Twitch

twitch.tv/valorant

twitch.tv/valorantleague_tr

twitch.tv/ru_valorant

twitch.tv/valorantleague_dach

twitch.tv/valorant_jpn

twitch.tv/1pvalorant

twitch.tv/agentsrange_it

twitch.tv/polsatgames

twitch.tv/lvpes2

twitch.tv/rtparena

twitch.tv/esportsfinland

twitch.tv/valorant_kr

twitch.tv/valorant_br

twitch.tv/VALORANT_LA

twitch.tv/valorant_arabia

EsporGazetesi.com / Gamegar