VCT Masters 2022 – Reykjavik Hakkında Bilmeniz Gerekenler!
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İşte 2022 Masters - Reykjavik hakkında bilmeniz gerekenler...
İşte Masters Reykjavik turnuvasının detayları!
VCT Masters Reykjavik çok yaklaştı! Dünyanın dört bir yanındaki takımlar sezonun ilk uluslararası turnuvasında yer alacak on iki takımdan biri olmak üzere yedi bölgesel Challengers etkinliğinde kıyasıya mücadele etti. 10-24 Nisan tarihleri arasında elemeleri geçen takımlar puan ve ödüllerin yanı sıra ismini tarihe kazıma şansı için yarışacak.
TURNUVA FORMATI:
2022 VALORANT Champions Tour'un ilk etkinliği olan Masters Reykjavik, ayrıca önemli VCT bölgelerini ilk defa karşı karşıya getirecek. Yedi bölgeye ayrılan VCT turnuvalarında Masters Reykjavik'e katılma şansı elde etmeye çalışan binlerce takım yarıştı.
EMEA - 3 takım
G2 Esports
Fnatic
Team Liquid
Kuzey Amerika - 2 takım
The Guard
Optic Gaming
Brezilya - 2 takım
LOUD
Ninjas in Pyjamas
Latin Amerika - 1 takım
KRÜ Esports
Kore - 1 takım
DRX
Japonya - 1 takım
Zeta Division
Asya-Pasifik - 2 takım
Paper Rex
XERXIA
Turnuva, GSL formatındaki çifte eleme sisteminin geçerli olacağı grup karşılaşmalarının ardından sekiz takımlık çifte eleme gruplarıyla devam edecek. İlk dörde giren takımlar bir gruba yerleştirilirken geride kalan sekiz takım, Challengers etkinliklerindeki sıralamalarına ve bölgelerinin gücüne bağlı olarak iki gruba dağıtılacak.
A Grubu - Fnatic, Ninjas in Pyjamas, DRX, ZETA DIVISION
B Grubu - OpTic Gaming, XERXIA, KRÜ Esports, Team Liquid
Grup aşamasından sonra gruplarında ilk ikiye giren takımlar, en iyi dört takımdan oluşan grupla çifte eleme aşamasında mücadele edecek.
TURNUVA PROGRAMI:
Pazar 10 Nisan - 18.00 Grup Karşılaşmaları
Pazartesi 11 Nisan - 20.00 Grup Karşılaşmaları
Salı 12 Nisan - 18.00 Grup Karşılaşmaları
Çarşamba 13 Nisan - 20.00 Grup Karşılaşmaları
Perşembe 14 Nisan - 20.00 Grup Aşaması
Cuma 15 Nisan - 20.00 Grup Aşaması
Cumartesi 16 Nisan - 20.00 Grup Aşaması
Pazar 17 Nisan - 20.00 Grup Aşaması
Pazartesi 18 Nisan - 20.00 Grup Aşaması
Cuma 22 Nisan - 20.00 Grup Aşaması
Cumartesi 23 Nisan - 20.00 Alt Grup Finali
Pazar 24 Nisan - 20.00 Final
Oyuncuların, çalışanların ve yerel halkın sağlığı ve can güvenliğini korumak için mekanda seyirci bulunmayacak.
NASIL İZLENEBİLİR?
Turnuva, aşağıda listesini gördüğünüz ortamlarda birçok farklı dilde yayınlanacak.
Twitch
twitch.tv/valorant
twitch.tv/valorantleague_tr
twitch.tv/ru_valorant
twitch.tv/valorantleague_dach
twitch.tv/valorant_jpn
twitch.tv/1pvalorant
twitch.tv/agentsrange_it
twitch.tv/polsatgames
twitch.tv/lvpes2
twitch.tv/rtparena
twitch.tv/esportsfinland
twitch.tv/valorant_kr
twitch.tv/valorant_br
twitch.tv/VALORANT_LA
twitch.tv/valorant_arabia
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022