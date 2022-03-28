VCT: EMEA Şampiyonu FPX Oldu

2022 yılının ilk EMEA Challengers aşaması tamamlandı. 12 takımın olduğu turnuvada takımlar iki ayrı gruba ayrıldı. İlk defa bu sistemle oynanan bu turnuvada FPX, A grubunu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider tamamladı. G2 ise B grubunu Fnatic'in ardından ikinci tamamladı.

Final karşılaşmasının ilk haritası Icebox Shao'nun Jett performansıyla öne çıktığı FPX'in 13-6'lık skoru ile son buldu. İkinci harita Breeze, G2'nun tam istediği gibi geçti ve rakibini 13-7 mağlup etti. Ascent'te Shao ve Zyppan ikilisi takımını sırtladı ve 13-7 FPX bu haritayı kazandı. Son harita Split ise uzun bir mücadeleye sahne oldu. Kazanan taraf 16-14 ile FPX oldu ve böylece skor 3-1'e gelerek şampiyon belirlenmiş oldu.

FPX bu şampiyonlukla 40.000 Euro'luk ödülü kasasına koydu. İlk 3'ün direkt olarak Masters'a gideceği turnuvada FPX, G2 ve Fnatic adını Masters'a yazdırdı. FPX aynı zamanda kendilerinden uzun zamandır beklenen başarıyı göstermiş oldu.

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

EsporGazetesi.com / Gamegar