VCT 1. Aşama – Challengers EMEA 6. Hafta: FNATIC, M3 Champions ve FPX, Playoff'lara Yükseldi!

Büyük çekişmelere sahne olan VALORANT Challengers EMEA grup aşamasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Altı takım, bu kaostan çıkmayı başardı ve playoff'lara katılmaya hak kazandı.

Turnuvanın geri kalanı, ezeli rakiplerin kozlarını paylaşmalarına ve heyecanla beklenen eşleşmelere sahne olacak. Espor dünyasının en iyi ekiplerinden bazıları Masters: Reykjavík'de mücadele edebilmek için tüm gücünü ortaya koyacak.

Aksiyonu kaçırdıysanız veya grup aşamalarının son haftasını yeniden yaşamak istiyorsanız, VCT Challengers EMEA 6. Hafta'nın özeti şöyle:

A Grubu: M3 Champions geri döndü

BDT ekibi M3 Champions, 6. haftada rakiplerine hiç acımadı. BIG, NAVI ve LDN UTD'ı tek bir oyun bile vermeden alt etmeyi başardılar. Ayaz 'nAts' Akhmetshin ve Timofey 'Chronicle' Khromov ikilisi adeta şov yaptı ve ekip, tüm klasıyla playoff'lara adını yazdırmasını bildi.

FPX sürekli ortada geçen bir serinin sonucunda NAVI'yi mağlup etmeyi başardı. Kamil 'baddyG' Graniczka'nın kadroda Kirill 'ANGE1' Karasiow'un yerini alması bazılarını endişelendirdiyse de FPX karşılaşmadan 2 - 1'lik net bir galibiyetle ayrıldı ve kupayı evine götürme şansını devam ettirdi.

Playoff'a katılacak takımlar belli oldu, grup aşamasının nihai sıralaması şu şekilde:

A Grubu

FunPlus Phoenix 4-1

M3 Champions 4-1

Team Liquid 3-2

Natus Vincere 2-3

LDN UTD 2-3

BIG 0-5

B Grubu: Fnatic'ten kusursuz bir performans

6. haftada sadece tek bir B Grubu maçına şahit olsak da bunun haftanın en çok beklenen karşılaşması olduğunu söylemek yanlış olmaz: GUILD - Fnatic.

Siyah-turunculu takım için seri pek de iyi başlamadı. GUILD, İngiliz devini Haven'da fazla sıkıntı yaşamadan yenmeyi başardı. Ama tam bir Fnatic klasiği olarak ekip, Bind ve Split'te geriden gelip oyunu aldı. Bu başarının en büyük mimarı da Nikita 'Derke' Sirmitev idi.

Serinin en değerli oyuncusu seçilen Derke, aksiyona ilk atılan isim oldu, Raze'le harika bir oyun ortaya koydu. Başarılı oyuncu, mağlubiyetin kıyısındaki ekibini sırtlayarak playoff'ların yolunu açtı ve 5 – 0'lık bir seri yakalamalarını sağladı.

B Grubu

FNATIC 5-0

GUILD 3-2

G2 Esports 3-2

Acend 2-3

BBL Esports 2-3

SuperMassive Blaze 0-5

VCT Challengers 1. Aşama: Playoff takımları

Böylece heyecanın dorukta olduğu grup aşamasına veda ettik ve Masters: Reykjavik'te mücadele edecek altı takım belli oldu:

FunPlus Phoenix

M3 Champions

Team Liquid

Fnatic

G2 Esports

GUILD

Challengers EMEA 1. Aşama tekrarlarına buradan ulaşabilirsiniz: https://valorantesports.com/vo…

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

EsporGazetesi.com / Gamegar