Vampire The Masquerade Bloodhunt sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?
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Sharkmob AB tarafından geliştirilip yayınlanan Vampire The Masquerade Bloodhunt sistem gereksinimleri araştırılıyor. Oynaması ücretsiz vampir battle royale oyunu Bloodhunt sistem gereksinimleri neler? Bloodhunt kaç GB? Vampire The Masquerade Bloodhunt minimum sistem gereksinimleri! Detaylar haberimizde…
27 Nisan 2022'de yayınlanan yeni battle royale oyunu Vampire The Masquerade Bloodhunt'ta insanüstü güçlere sahip olan vampirlerin Prag sokaklarında ve çatılarında son düşmanı etkisiz hale getirene kadar savaştığınız bir battle royale oyunudur.
Bloodhunt, Prag'da vampir klanları arasında geçen bir savaşın öyküsünü anlatan battle royale oyunudur. Üçüncü şahıs nişancı oyununda rakiplerinizi ve engizisyon askerlerinizi avlamak ve zekasıyla alt etmek için insanüstü güçlerinizi kullanabilirsiniz. Peki, Vampire The Masquerade Bloodhunt sistem gereksinimleri neler? Vampire The Masquerade Bloodhunt kaç GB? İşte detaylar…
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- İşletim Sistemi: Windows10 64 bit
- İşlemci: Intel i5-7400/AMD Ryzen 1300X veya daha iyisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 970veya Radeon RX 580
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows10 64 bit
- İşlemci: Intel i7-8700K/AMD Ryzen 5 3600X veya daha iyisi
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1080 veya Radeon RX Vega 64
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Vampire The Masquerade Bloodhunt'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir. Oyundan daha iyi performans alabilmeniz için SSD'ye kurmanız önerilir.