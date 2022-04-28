Vampire The Masquerade Bloodhunt sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?

27 Nisan 2022'de yayınlanan yeni battle royale oyunu Vampire The Masquerade Bloodhunt'ta insanüstü güçlere sahip olan vampirlerin Prag sokaklarında ve çatılarında son düşmanı etkisiz hale getirene kadar savaştığınız bir battle royale oyunudur.

VAMPIRE THE MASQUERADE BLOODHUNT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Bloodhunt, Prag'da vampir klanları arasında geçen bir savaşın öyküsünü anlatan battle royale oyunudur. Üçüncü şahıs nişancı oyununda rakiplerinizi ve engizisyon askerlerinizi avlamak ve zekasıyla alt etmek için insanüstü güçlerinizi kullanabilirsiniz. Peki, Vampire The Masquerade Bloodhunt sistem gereksinimleri neler? Vampire The Masquerade Bloodhunt kaç GB? İşte detaylar…

Vampire The Masquerade Bloodhunt Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows10 64 bit

İşlemci: Intel i5-7400/AMD Ryzen 1300X veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 970veya Radeon RX 580

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Vampire The Masquerade Bloodhunt Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows10 64 bit

İşlemci: Intel i7-8700K/AMD Ryzen 5 3600X veya daha iyisi

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1080 veya Radeon RX Vega 64

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Vampire The Masquerade Bloodhunt Kaç GB?

Vampire The Masquerade Bloodhunt'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir. Oyundan daha iyi performans alabilmeniz için SSD'ye kurmanız önerilir.