Valorant'a gelecek yeni ajanın Türk olacağı biliniyor. Daha önce oyuncular ile paylaşılan bilgiler sonrası Valorant yeni ajanın Türk olacağı kesinleşti. 28 Mart tarihinde Valorant karakter yapımcısı John Goscickis'in paylaştığı yazıda Valorant'ta yeni bir ajan tasarlamak için gereken süreyi belirtti. Peki, Valorant Türk ajan ne zaman gelecek? Valorant Türk ajan çıkış tarihi! İşte detaylar...

VALORANT TÜRK AJAN NE ZAMAN GELECEK?

Valorant karakter yapımcısı john Goscickis'in 28 Mart'ta paylaştığı bir görselde Türk kahvesi ve lokum yer aldı. Karakterimizin Türk olacağı bu paylaşım ile netleşti. Ancak, karakterin çıkış tarihi için henüz bir bilgi verilmedi. Goscickis, Valorant'ta yeni bir karakter tasarlamak için 12-15 ay süre gerektiğini belirtti.

VALORANT TÜRK AJAN ÇIKIŞ TARİHİ

Valorant'a son gelen karakter Neon, Ocak ayında geldi. Bu nedenle yeni bir karakterin tasarlanması uzun sürecektir ki, bu da Valorant Türk ajanının önümüzdeki aylarda çıkış yapacağı biliniyor.