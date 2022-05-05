Valorant'ta Phoenix ve Cypher'a buff gelmesi bekleniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Valorant'ta Phoenix ve Cypher'a buff gelmesi bekleniyor

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Valorant'ta Phoenix ve Cypher'a buff gelmesi bekleniyor

Valorant'ın bir sonraki güncellemesinde oyunun ilk ajanlarından Phoenix ve Cypher'a güçlendirme (buff) geleceği bildiriliyor.

Valorant'ın karakter yapımcısı John Goscicki'nin yaptığı bir röportajda oyunun ilk karakterlerinden olan Phoenix ve Cypher üzerinde çalıştıklarını ve bunun ne gerektirebileceğine dair detaylar hakkında konuşmanın şu anlık erken olduğunu söyledi. Ancak, Phoenix ve Cypher'a buff geleceği tahmin ediliyor.

PHOENIX VE CYPHER'A BUFF GELEBİLİR

Valorant'a son güncelleme ile gelen Türk ajanı Fade'den sonra oyunun ilk ajanlarından olan Phoenix ve Cypher için birtakım düzenlemelerin geleceği Goscicki tarafından bildirildi. Goscicki, "Şu anda sayı ayarlamaları ile daha fazlası arasındaki her şeyi keşfetmek için zaman ayırmak istiyoruz, ne yazık ki bu konuda sağlam bir ETA'mız yok ve Phoenix için doğru uzun vadeli yeri bulmak için zaman ayırmak istiyoruz." sözlerine yer verdi.

Valorant'ın şu anki metası iyi bir sarsıntı geçiriyor. Valorant'ın bir sonraki güncellemesinde yapılacak değişikliklerin yanı sıra, yakın zamanda Sova'ya nerf geldi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Ajan tasarımcısı Nicholas Smith, "Fade'in meslektaşı (Sova) daha fazla kadroya bağımlı olduğu için dizilişe bağımlı olmamasını özellikle istedik. Bu, özellikel daha fazla menajerin şu ya da bu şekilde eğilim göstereceği anlamına gelmiyor. Fade ve Sova'nın güçlü ve zayıf yönleri var ve kadroyu bu şekilde genişletmeye devam etmek istiyoruz." dedi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Valorant, Gamegar,, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title