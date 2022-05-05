Valorant'ta Phoenix ve Cypher'a buff gelmesi bekleniyor

Valorant'ın karakter yapımcısı John Goscicki'nin yaptığı bir röportajda oyunun ilk karakterlerinden olan Phoenix ve Cypher üzerinde çalıştıklarını ve bunun ne gerektirebileceğine dair detaylar hakkında konuşmanın şu anlık erken olduğunu söyledi. Ancak, Phoenix ve Cypher'a buff geleceği tahmin ediliyor.

PHOENIX VE CYPHER'A BUFF GELEBİLİR

Valorant'a son güncelleme ile gelen Türk ajanı Fade'den sonra oyunun ilk ajanlarından olan Phoenix ve Cypher için birtakım düzenlemelerin geleceği Goscicki tarafından bildirildi. Goscicki, "Şu anda sayı ayarlamaları ile daha fazlası arasındaki her şeyi keşfetmek için zaman ayırmak istiyoruz, ne yazık ki bu konuda sağlam bir ETA'mız yok ve Phoenix için doğru uzun vadeli yeri bulmak için zaman ayırmak istiyoruz." sözlerine yer verdi.

Valorant'ın şu anki metası iyi bir sarsıntı geçiriyor. Valorant'ın bir sonraki güncellemesinde yapılacak değişikliklerin yanı sıra, yakın zamanda Sova'ya nerf geldi.

Ajan tasarımcısı Nicholas Smith, "Fade'in meslektaşı (Sova) daha fazla kadroya bağımlı olduğu için dizilişe bağımlı olmamasını özellikle istedik. Bu, özellikel daha fazla menajerin şu ya da bu şekilde eğilim göstereceği anlamına gelmiyor. Fade ve Sova'nın güçlü ve zayıf yönleri var ve kadroyu bu şekilde genişletmeye devam etmek istiyoruz." dedi.