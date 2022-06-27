Valorant'ta oyun içi sesli sohbetler artık Riot Games tarafından kaydedilecek

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ta oyuncular arası siber zorbalığın önüne geçilmesi ve yasakların daha etkili bir şekilde verilmesi adına sesli sohbetlerde konuşulanlar Riot Games ekibi tarafından kayıt altına alınacak.

VALORANT'TA SESLİ SOHBET KAYIT ALTINA ALINACAK

Yayıncının internet sitesinde yaptığı duyuruda "13 Temmuz'da, dil modellerimizi eğitmeye ve teknolojiyi bu yılın ilerleyen zamanlarında bir beta lansmanı için yeterince iyi bir yere getirmeye yardımcı olmak için Kuzey Amerika'da / yalnızca İngilizce'de ses değerlendirme sisteminin arka plan lansmanına başlayacağız." sözlerine yer verildi.

KUZEY AMERİKA'DA BAŞLAYACAK

Duyuruda da söylendiği üzere sesli sohbet dinleme özelliği şu anlık yalnızca Kuzey Amerika sunucularında etkili olacak. Bu süre zarfında ses kayıtlarında rahatsız edici davranış raporları için kullanılmayacaktır.

Valorant'ta özellikle cinsiyet farklılığı nedeniyle birçok oyuncu siber zorbalığa uğruyor ve bu durum kayıt altına alınmadığı takdirde genellikle cezasız kalıyor. Bu durumun önüne geçilmek ve daha kontrol altına almak üzere Riot Games artık Valorant'ta sesli sohbetleri dinleyecek.

Riot Games'in sesli sohbet dinleme özelliği League of Legends için geçerli olmayacak, yalnızca popüler FPS oyunu Valorant'ta 13 Temmuz'dan itibaren aktif olacak.