Valorant şifre değiştirme nasıl yapılır? 4 adımda Valorant şifre değiştirme!
- Güncelleme:
Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant'ta hesabınızın şifresini değiştirmek isteyen oyuncuların merak ettiği sorulardan biri Valorant şifre değiştirme nasıl yapılır? Valorant hesap şifresi nasıl değiştirilir? 4 adımda Valorant hesabınızın şifresini değiştirin.
Valorant'ta şifre değiştirme nasıl yapılır? sorusunun cevabı merak ediliyor. Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan CSGO ve League of Legends karması FPS oyunu Valorant, 2 Haziran 2020'de piyasaya başarılı bir şekilde sürüldü. Peki, Valorant'ta şifre nasıl değiştirilir? Valorant hesap şifresi nasıl değiştirilir? İşte Valorant şifre değiştirme detayları…
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Dünyanın en popüler FPS oyunu Valorant'ta hesabınızın şifresinin nasıl değiştirildiği merak ediliyor. Riot Games ve Valorant hesap şifresini değiştirmek isteyenlerin uygulaması gereken adımları sizler için derledik…
Valorant hesabının şifresini değiştirmek isteyen kullanıcılar hesap şifrelerini nereden değişeceklerini merak ediyor. Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant'ta 4 adımda hesap şifrenizi değiştirin. İşte Valorant hesap şifresi değiştirme detayları…
VALORANT ŞİFRE DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?
- İlk olarak Riot Games'in sitesine gidiniz. Buraya tıklayınız.
- açılan ekranda hesabınıza giriş yapınız.
- Açılan hesap yönetimi ekranında Riot hesabı girişi sekmesine tıklayınız.
- Gelen ekranda ise mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi girerek şifrenizi değiştirebilirsiniz.
Valorant rankları neler? #Valorant rank sistemine dair her şey! #RiotGames #Radiant #VALORANTChallengers #rank https://t.co/ooXL7YLxnC— GameGar (@gamegarcom) March 1, 2022