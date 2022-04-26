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Valorant Mobile erişime açıldı! Oynanış videosu sızdırıldı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Valorant Mobile erişime açıldı! Oynanış videosu sızdırıldı

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'a dünya çapında oldukça yüksek bir ilgi duyuluyor. Sadece PC için çıkış yapan Valorant'ın geçtiğimiz aylarda mobil cihazlara çıkacağı duyuruldu ve şimdi ise oynanış videosu sızdırıldı.

Valorant Mobile görüntüleri, DannyINTEL adlı YouTube kanalında yayınlandı. Yayınlanan 9 dakikalık oynanış videosunda derecesiz oyun sergileniyor ve oyunun karakter seçim ekranını, Bind haritasını, yetenek kullanımı gibi birçok detaya yer veriliyor.

VALORANT MOBILE'IN OYNANIŞ VİDEOSU SIZDIRILDI

DannyINTEL'e göre oyunun testleri bu ayın başında Çin'de başladı ve sızıntıdan elde edilen görüntüler, Çin'deki bir video paylaşım platformu olan Billibilli'nin reklamlarının videonun üzerinde görünmesiyle bu iddiayı destekliyor gibi görünüyor.

Riot Games'in FPS oyununun mobil versiyonu, Valorant'ın bir yıllık yıldönümü olan 2 Haziran 2022'de duyurulacak.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Valorant, Gamegar,, Haberler

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