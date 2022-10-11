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Valorant'ın yeni ajanı Harbor duyuruldu! Harbor ne zaman gelecek?

Gamegar Haberleri

Valorant'ın yeni ajanı Harbor duyuruldu! Harbor ne zaman gelecek?

Riot Games'in oynaması ücretsiz FPS oyunu Valorant'a geçtiğimiz aylarda eklenen Türk ajan Fade'den sonra gelecek bir diğer ajan belli oldu. Valorant'ın 'Mage' kod adıyla duyurulan yeni ajanı Harbor oldu.

Riot Games, nihayet Valorant'ın bir sonraki ajanını duyurdu. Valorant'ın 21. ajanının ismi Harbor olacak. Ajanın ismi resmen duyurulmadan önce ise Varun Batra, Mage ve su bükücü olarak biliniyordu.

Valorant'ın resmi Twitter hesabından yeni ajanı Harbor'u duyurdu. Aslen Hindistanlı olan ajan Harbor'un gerçek adı Varun Batra'dır ve söylenene göre okyanusları yöneten Hindu tanrısıyla güçlü bağları bulunmaktadır.

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Valorant'ın yeni ajanı Harbor duyuruldu! Harbor ne zaman gelecek?

Yeni ajan Harbor'un 18 Ekim'de yayınlanacak bir sonraki güncellemeyle Valorant'a eklenmesi tahmin ediliyor.

Valorant'a eklenecek yeni ajan Harbor'un yetenekleri hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Valorant Gamegar Haberler

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