Valorant'ın yeni ajanı Harbor duyuruldu! Harbor ne zaman gelecek?

Riot Games'in oynaması ücretsiz FPS oyunu Valorant'a geçtiğimiz aylarda eklenen Türk ajan Fade'den sonra gelecek bir diğer ajan belli oldu. Valorant'ın 'Mage' kod adıyla duyurulan yeni ajanı Harbor oldu.

Riot Games, nihayet Valorant'ın bir sonraki ajanını duyurdu. Valorant'ın 21. ajanının ismi Harbor olacak. Ajanın ismi resmen duyurulmadan önce ise Varun Batra, Mage ve su bükücü olarak biliniyordu.

VALORANT HARBOR

Valorant'ın resmi Twitter hesabından yeni ajanı Harbor'u duyurdu. Aslen Hindistanlı olan ajan Harbor'un gerçek adı Varun Batra'dır ve söylenene göre okyanusları yöneten Hindu tanrısıyla güçlü bağları bulunmaktadır.

VALORANT HARBOR NE ZAMAN GELECEK?

Yeni ajan Harbor'un 18 Ekim'de yayınlanacak bir sonraki güncellemeyle Valorant'a eklenmesi tahmin ediliyor.

VALORANT HARBOR YETENEKLERİ NELER?

Valorant'a eklenecek yeni ajan Harbor'un yetenekleri hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır.