Valorant'ın harita çeşitliliğinde değişiklik yapıldı! Aynı haritanın arka arkaya gelme olasılığı düşürüldü - Haberler

Valorant'ın yaptığı duyuruda Oyun Sistemi Sağlığı serisinin rekabetçi maçlardaki harita çeşitliliğini arttırmak için yaptıkları değişiklikleri açıkladılar. Yeni güncelleme ile arka arkaya birçok kez aynı haritanın gelme olasılığı düştü.

OYUNCULARIN EN ÇOK ŞİKAYET ETTİĞİ SORUN

Valorant oyuncularının son zamanlarda en çok şikayette bulundukları konunun aynı haritayı arka arkaya birden fazla kez oynamanın olduğu bildirildi. Oyunun rekabetçi ekibinden Brian Chang tarafından yayınlanan yazıda Chang, "Eşleştirmenin sağlığından ödün vermeden oynanan haritaların çeşitliliğini geliştirebileceğimizden emin olmak istedik." dedi.

ÜST ÜSTE BİRÇOK KEZ AYNI HARİTANIN GELMESİ

"Üst üste 4 kez Icebox oynamanın nasıl mümkün olduğunu merak ettiyseniz, doğru yere geldiniz!" sözlerine yer veren Riot Games geliştirici ekibi, arka arkaya aynı haritaların gelmesinin hayal kırıklığı olduğunu bildirdi. Yakın zamanlı oluşturulan ankette oyuncuların üçte birinden fazlası aynı haritayla üst üste birden fazla kez karşılaşmanın son derece sinir bozucu olduğunu bildirdiklerini söyledi.

ARTIK HARİTALAR RASTGELE GELMEYECEK

Haziran 2020 ile Nisan 2022 arasındaki rastgele harita sistemini açıklayan Riot Games ekibi, harita seçimini rastgele bir süreç haline getirmek yerine, her zaman çizgileri en aza indiren haritayı seçen rastgele işlemeyen bir sistem oluşturmayı seçtiklerini açıkladı.

"Şimdiye kadarki en önemli gelişme! Aynı haritayı üst üste 3 kez deneyimleyen oyuncuların yüzdesi artık %0,06'ya düştü (her 1700 oyuncudan 1'i)."