VALORANT Champions 2022 Süresince Kazanabileceğiniz Ödüller

Yeni VALORANT Champions 2022 Koleksiyonu, Bedelsiz Etkinlik Bileti ve canlı yayın ganimetleri ile size bu yılın turnuvası boyunca kupadan kendi payınızı almanızı sağlayacak birçok seçenek var. 31 Ağustos - 18 Eylül tarihleri arasında maçları izleyin (maç programına valorantesports.com/schedule adresinden bakabilirsiniz) ve Champions 2022'yi hem oyun içinde hem de dışında nasıl kutlanacağını öğrenin.

VALORANT Champions 2022 Koleksiyonu

Champions 2022 Koleksiyonu, Champions 2022 Phantom, kelebek bıçak, Kupa kartı, uğur ve spreyden oluşuyor. 23 Ağustos - 22 Eylül (00.00) tarihleri arasında Champions 2022 Koleksiyonu'ndan elde edilen gelirlerin net %50'si turnuvaya katılan takımlara aktarılacak. Bu içerikler bir daha Mağaza'ya veya Gece.Pazarı'na gelmeyecek.

Bu yılın Champions Koleksiyonu'nda geçen yılın Vandal kaplamasına denk bir Phantom kaplaması bulunuyor. Bu kaplamalar VALORANT Champions Tour'dan esinlenilen özel bir tasarım, özel ateşleme sesi ve Şampiyon Haresi'ne eklenen iki yeni özellik içeriyor. Bu özelliklerden ilki her 5 skorda bir evrimleşen (en fazla 25 skor) bir görsel efekt, diğeri ise en az 25 skor ile skor tablosunun tepesindeysen ortaya çıkan gizli bir kelebek bıçak özelliği.

CHAMPIONS Canlı Yayın Ganimetleri

Eğer VALORANT hesabınızı Youtube veya Twitch hesabınıza bağlıysa, Champions boyunca aşağıda verilen zaman dilimlerinde "droplar etkin" etiketli kanallarda resmi bir Champions 2022 maçı izleyin ve ganimetinizi kapın (Ganimetler kazanmak için, belirli bir süre boyunca maçları izlemeniz gerekiyor). Hesabınız Twitch'e bağlı değilse nasıl bağlayabileceğiniz, haberin en altında yazıyor.

Kazanılabilecek ganimetler:

"Ateş Parçası" Unvanı:

31 Ağustos - 13 Eylül arasında canlı bir maç izleyin.

2022 VCT Champions Lanet Spreyi:

16-17 Eylül arasında canlı bir maç izleyin.

2022 VCT Champions Kahraman Kartı:

18 Eylül'de canlı bir final maçı izleyin.

BEDELSİZ CHAMPIONS ETKİNLİK BİLETİ

Şampiyonlara layık ödüllerinizi kapmak için yapmanız gereken tek şey oynamak. 23 Ağustos'tan 22 Eylül 00.00'a kadar sürecek olan oyun içi etkinlik biletinin 7 seviyesinde ilerleyebilir ve ilerlemeniz boyunca ödüller kazanabilirsiniz:

1. Seviye - "Jett Farkı" Spreyi

2. Seviye - "Oyuncu" Unvanı

3. Seviye - 10 Radyanit Puanı

4. Seviye - "GÜZEL!" Oyuncu Kartı

5. Seviye - "Patates" Unvanı

6. Seviye - 10 Radyanit Puanı

7. Seviye - "Champions 2022 Kep Şapka" Uğuru

HARİTA DEKORASYONLARI

23 Ağustos'tan itibaren VALORANT haritalarındaki favori yerlerinizden bazılarının Champions dekorasyonlarıyla süslendiğini göreceksiniz.

Riot hesabını Twitch'e Bağlama:

Twitch üzerinden Champions maçlarını izleyerek kazanabileceğiniz "drop"ları aktif hale getirmek için yapmanız gerekenler çok basit. Twitch hesabınızın ayarlar kısmına gidip, üst kısımda bulunan Bağlantılar linkini takip edin. Buradan Riot Games'i bulun ve "Bağlan" butonuna tıklayın. Buradan Riot hesap bilgilerinizi girerek kolayca Riot Games ve Twitch arasında bağ kurabilir, birçok ganimete erişim sağlayabilirsiniz.