Valorant 5.03 güncelleme notları paylaşıldı! İşte tüm yenilikler

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ın 5.03 yamasının notları paylaşıldı. 9 Ağustos tarihinde yayınlanan yama notlarında öne çıkan ajan güncellemelerinde Chamber, Neon ve Jett bulunuyor. Peki, Valorant 5.03 yaması ile oyunda neler değişti? Detayları haberimizde…

Valorant'a 9 Ağustos'ta gelen 5.03 yama notları duyuruldu ve genel güncellemeler, ajan güncellemeleri, oynanış sistemleri güncellemeleri, hatalar ve bilinen sorunlara yer verildi. Peki, Valorant 5.03 yama notları neler? Valorant 5.03 yaması ile oyundaki yenilikler neler? İşte detaylar…

VALORANT 5.03 YAMA NOTLARI

Genel güncellemeler kapsamında Valorant'ın oyun motoru Unreal Engine 4.26'ya güncellendiği bildirildi. Bu güncelleme geliştiricilerin elindeki araçları birçok farklı şekilde geliştiriyor fakat bu değişiklik sizin tarafınızda fark edilmeyecek çünkü Unreal Engine güncellemesi gözlerden uzakta gerçekleşmeyi amaçlıyor.

Ajan seçim ekranında bazı görsel yenilemeler yapıldı. Elimizdeki güzel ajan görsellerini değerlendirmek ve VALORANT tarzına biraz daha yakınlaşmak istedik.

AJAN GÜNCELLEMELERİ

CHAMBER

Buluşma (E)

Temel bekleme süresi arttı: 20 sn. >>> 30 sn.

Geri çağırma bekleme süresi arttı: 20 sn. >>> 30 sn.

Herhangi bir Buluşma ışınlayıcı noktası yok edildiğinde bekleme süresi 45 saniye olacak.

Chamber'ın Buluşma'yı etkinleştirebildiği çember şeklindeki alanın çapı azaldı: 21 metre >>> 15 metre

Kartvizit (C)

Yavaşlatma süresi 9,5 saniyeden 6 saniyeye düşürüldü

Keskin Tarz (X)

Gereken ulti puanı 7'den 8'e yükseldi

Yavaşlatma süresi 9,5 saniyeden 6 saniyeye düşürüldü

Kelle Avcızı (Q)

Mermi bedeli 100'den 150'ye yükseldi

NEON

Enerji Patlaması

Atış başına verilen hasar azaldı: 22 >>> 18

Öldürme alanı arttı: 15 metre >>> 20 metre

Bacaktan vuruş çarpanı azaldı: 1,0 >>> 0,85

Kafadan vuruş çarpanı arttı: 1 >>> 3

CHAMBER

Keskin Tarz (X)

Bacaktan vuruş çarpanı azaldı: 1,0 >>> 0,85

JETT

Keskin Fırtına (X)

Bacaktan vuruş çarpanı azaldı: 1,0 >>> 0,85

OYNANIŞ SİSTEMLERİ GÜNCELLEMELERİ

"Ghost" tuş atamasını özel oyunlar dışında değiştirme özelliği geldi.

Bu seçeneği Ayarlar >> Kontroller >> Aksiyonlar sekmesi altında bulabilirsiniz.

HATALAR

Ajanlar

Jett'in Rüzgâr Gibi yeteneğiyle ileri atılırken silah değiştirildiğinde silahın çekilme animasyonunun istenilenden daha uzun sürmesine sebep olan hata giderildi.

Oynanış Sistemleri

Reyna/Killjoy kullanıcı arayüzü öğelerinin Kullanıcı Arayüzünü Gizle seçeneği etkinleştirildiği halde görünmesine sebep olan hata giderildi.

Küreye seri bir şekilde dokunulduğunda imha etme animasyonunun tutarsızlık göstermesine sebep olan hata giderildi.

BİLİNEN SORUNLAR