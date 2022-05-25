Valorant 4.10 yama notları paylaşıldı! İşte yapılan tüm değişiklikler - Haberler

Ajan güncellemeleri, rekabet güncellemeler, espor özellikleri ve hataların düzeltildiği yeni değişiklikleri sizler için derledik. İşte Valorant 4.10 yama notları…

AJAN GÜNCELLEMELERİ

Ajanların ilerleme/yüklenme göstergeleri tutarlı bir konuma yerleştirildi ve diğerleriyle tutarlı olacak şekilde ölçeklendirildi. Bu düzenlemeye dahil olan ajanlar şunlar:

Reyna

Cypher

Breach

Fade

Jett

Omen

Phoenix

Raze

Skye

Yoru

OMEN

Detayları ve kaliteyi yükseltmek adına Omen'ın üçüncü şahıs gözünden görülen modeli güncellendi.

HARİTA GÜNCELLEMELERİ

HAVEN

Şu bölgelerdeki bazı piksellerin çarpışma etkisi kaldırıldı::

Artık A Bölge siperinin önüne doğru yürüyemeyeceksiniz.

Artık yardımcı olacak herhangi bir yetenek kullanmadan C Bölgesi siperinin üzerine zıplayamayacaksınız.

OYNANIŞ SİSTEMLERİ

İstemcide kısa süre önce işlenen atışların Ateş Etme Hatası değerlerini gösteren yeni bir performans grafiği eklendi. Bu, nişangâh hataları ayarlarında görünen bilginin aynısı olsa da oyuncuların bir çatışmadan sonra kendi performansını daha iyi ölçmesine yardımcı olacak.

OYNANIŞ İSTİKRARI GÜNCELLEMELERİ

Aşağıdaki performans grafikleri ve hata düzeltmeleriyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen VALORANT Oynanış İstikrarı Gelişmesi 2 makalesine göz atın.

Ping ve kare hızındaki sıçramaları şişkin bir hamle işleme arabelleğinin oluşmasına ve dolayısıyla birkaç saniyelik kesintilere sebep oluyordu. Buna neden olan sorun düzeltildi. Bu durum yaşanırken şunları yaşamış olabilirsiniz:

Sunucu tarafındaki girdi gecikme süresi artmış olabilir. Bu da sizin gönderdiğiniz girdilerin, ping değerinize oranla beklediğinizden daha uzun süre sonra işlendiği anlamına gelir.

Sizin diğer oyuncuları görüşünüzde de ek bir gecikme olursa tepki verecek daha az vaktiniz olur.

Bu iki durumda da ek gecikme süreleri mevcut "Ağ RTT'si Ort/Maks" grafiğine veya oyun içi liderlik tablosundaki ping değerlerine yansımıyordu.

"Ağ RTT'si Gecikmesi" miktarını gösteren yeni bir performans grafiği ekledik. Bu grafik, Ağ RTT'si Ort/Maks değerlerine yansımayan ağ bağlantısı sorunlarını anlamanıza yardımcı olacaktır.

Yeni bir "Ağ RTT'si + İşleme Gecikmesi" performans grafiği ekledik. Bu grafik Ağ Gidiş Geliş Süresi, sunucudaki hamle işlemesi ve istemcideki hamle işleme gecikmesi sebebiyle yaşayabileceğiniz gecikme süresini gösterecek.

HATALAR

Ajanlar

Konuşlandırılabilen yeteneklerle tetiklenen "Yok Edildi" replikleri artık tüm takım arkadaşları tarafından duyulacak. Buna şunlar dahil:

Chamber: Kartvizit ve Buluşma

Killjoy: Taret ve Alarm Botu

Cypher: Bubi Tuzağı ve Gizli Kamera

Yoru: Çatkapı

Neon'un Yüksek Devir yeteneğinin Hız Şeridi veya Elektro Ok kullandıktan sonra otomatik olarak durmasına sebep olan hata giderildi.

Gözlemcilerin Viper'ın İni'nin yakınlarında bir yeri gözlemlerken Viper'ın düşmanlarını kırmızı renkte ve parıldarken görmesine sebep olan hata giderildi.

Chamber'ın Buluşma yeteneğinin yarı çapının izleyici ve gözlemcilere görünmemesine sebep olan hata giderildi.

Brimstone'un Yakıcı (Q) yeteneğinin oyundaki diğer alan hasarı veren yetenekler gibi düzenli olarak 1 hasar vermek yerine bekleyip toplam 15 hasar vermesine sebep olan hata giderildi.

Saniyede verilen genel hasar miktarı değişmedi.

KOZMETİK

Protokol silahlarındaki şeffaf çizginin inceleme ekranında, yakınlaştırarak nişan alındığı sırada, yeniden doldururken vb. durumlarda hafif de olsa titreşmesine sebep olan hata giderildi.

OYNANIŞ SİSTEMLERİ

Ajanlara özel tuş atamalarının ayarlar menüsünde güncel haliyle göründüğü halde bazen olması gerektiği gibi çalışmamasına sebep olan hata giderildi.

Bu düzeltme aslında 4.09 Yaması'yla oyuna eklenmişti fakat oyunu oynayan kullanıcıların bu sorunlardan kurtulduğundan emin olmadan "hata giderildi" demek istemedik.

Oyun boyunca çatışma raporunun nadiren görünmemesine sebep olan hata giderildi.

BİLİNEN SORUNLAR

Minimal Yayın Arayüzü etkinken gözlemcilerin Spike'ı yerleştirme veya imha etme göstergesini o eylemi yapan oyuncuyu gözlemlediği halde görememesine sebep olan hatadan haberdarız.