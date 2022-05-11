Valorant 4.09 yama notları paylaşıldı! İşte yapılan tüm değişiklikler
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'a Türk ajanın gelmesinin ardından gelen yeni Valorant 4.09 güncellemesi ile Fade'de yeni değişikliklere gidildi. İşte Valorant 4.09 yama notları…
Ajan güncellemeleri, rekabet güncellemeler, espor özellikleri ve hataların düzeltildiği yeni değişiklikleri sizler için derledik. İşte Valorant 4.09 yama notları…
FADE
Fade'in ultisi (X) ve mıhla (Q) yeteneğinde bazı değişikliklere gidildi.
- Gece Karanlığı (X) - Fade'in ultisini kullandığınızda artık eğimli duvarlardaki ulti desenleri daha az titreşecek.
- Mıhla (Q) - Birinci şahıs görünümünde ve ajan seçim ekranında daha dinamik görünmesi adına kürenin görsel efekti değiştirildi.
CHAMBER
Şu anda Chamber'ın Kartvizit yeteneği hem güvenilirlik hem de güç açısından diğer Gözcü ajan yeteneklerini geride bırakıyor. Bu nedenle Chamber'a bazı nerfler geldi.
Kartvizit
- Bedeli arttı: 150 >>> 200
- Yük sayısı azaldı: 2 >>> 1
- Ses menzili arttı.
Oyun öncesi lobideyken grubunuzun liderini değiştirebileceksiniz.
- Grup Lideri Değiş Tokuşu - Artık grubunuzun liderini değiştirebileceksiniz.
- Grup lideri artık liderliği vermek istediği oyuncunun ismine sağ tıklayıp açılan menüdeki "Lider Yap" seçeneğine tıklayarak o kişiyi grup lideri yapabilecek.
- Kullanıcı arayüzünde bazı küçük düzenlemeler ve güncellemeler yapıldı.
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- Gözlemciler için liderlik tablosunu açma/kapama seçeneği geldi.
AJANLAR
- Jett'in Rüzgâr Gibi yeteneğinin Duman Bulutu'nu kavisli attıktan hemen sonra etkinleşmemesine sebep olan hata giderildi.
- Jett'in ulti göstergesinin bazen tüm bıçaklar fırlatıldığı halde etkin kalmaya devam etmesine sebep olan hata giderildi.
OYNANIŞ SİSTEMLERİ
- Skye'ın Av Peşinde'si ve Sova'nın Baykuş Dron'u "kullan" tuşuna basıldığı sırada etkinleştirildiğinde "kullan" komutunun beklenmedik bir şekilde çalışmasına sebep olan hata giderildi.