Valorant 4.09 yama notları paylaşıldı! İşte yapılan tüm değişiklikler

Ajan güncellemeleri, rekabet güncellemeler, espor özellikleri ve hataların düzeltildiği yeni değişiklikleri sizler için derledik. İşte Valorant 4.09 yama notları…

AJAN GÜNCELLEMELERİ

FADE

Fade'in ultisi (X) ve mıhla (Q) yeteneğinde bazı değişikliklere gidildi.

Gece Karanlığı (X) - Fade'in ultisini kullandığınızda artık eğimli duvarlardaki ulti desenleri daha az titreşecek.

Mıhla (Q) - Birinci şahıs görünümünde ve ajan seçim ekranında daha dinamik görünmesi adına kürenin görsel efekti değiştirildi.

CHAMBER

Şu anda Chamber'ın Kartvizit yeteneği hem güvenilirlik hem de güç açısından diğer Gözcü ajan yeteneklerini geride bırakıyor. Bu nedenle Chamber'a bazı nerfler geldi.

Kartvizit

Bedeli arttı: 150 >>> 200

Yük sayısı azaldı: 2 >>> 1

Ses menzili arttı.

REKABET GÜNCELLEMELERİ

Oyun öncesi lobideyken grubunuzun liderini değiştirebileceksiniz.

Grup Lideri Değiş Tokuşu - Artık grubunuzun liderini değiştirebileceksiniz.

Grup lideri artık liderliği vermek istediği oyuncunun ismine sağ tıklayıp açılan menüdeki "Lider Yap" seçeneğine tıklayarak o kişiyi grup lideri yapabilecek.

Kullanıcı arayüzünde bazı küçük düzenlemeler ve güncellemeler yapıldı.

ESPOR ÖZELLİKLERİ

Gözlemciler için liderlik tablosunu açma/kapama seçeneği geldi.

HATALAR

AJANLAR

Jett'in Rüzgâr Gibi yeteneğinin Duman Bulutu'nu kavisli attıktan hemen sonra etkinleşmemesine sebep olan hata giderildi.

Jett'in ulti göstergesinin bazen tüm bıçaklar fırlatıldığı halde etkin kalmaya devam etmesine sebep olan hata giderildi.

OYNANIŞ SİSTEMLERİ