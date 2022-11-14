Square Enix'in geliştirip yayınladığı tek oyunculu aksiyon rol yapma oyunu Valkyrie Elysium'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, rol yapma oyunu hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Valkyrie Elysium sistem gereksinimleri neler? Valkyrie Elysium kaç GB? Detayları haberimizde…

Uzun zaman önce, Ragnarok—Ahir Zamanlar— diyarlarda belirdi. Tüm-Baba Odin, gücünün son gücüyle, bir kurtuluş elçisi olan Valkyrie'yi yarattı; tek görevi lanetli bir dünyanın kurtuluşu. Peki, Valkyrie Elysium sistem gereksinimleri neler? Valkyrie Elysium kaç GB? İşte detaylar…

VALKYRIE ELYSIUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Valkyrie Elysium'u en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-3330 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 560 ekran kartı gerekmektedir.

VALKYRIE ELYSIUM MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-3330

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 veya NVIDIA GeForce GTX 960

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

VALKYRIE ELYSIUM SİSTEK GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 11

İşlemci: AMD Ryzen 5 3500 veya Intel Core i5-8400

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6700 XT veya NVIDIA GeForce RTX 2060

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

VALKYRIE ELYSIUM KAÇ GB?

Valkyrie Elysium'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 25 GB boş depolama alanı gerekmektedir.