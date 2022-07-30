Unrailed sistem gereksinimleri neler? Unrailed kaç GB?
Indoor Astronaut'un geliştirip Daedalic Entertainment'ın yayıncılığını üstlendiği açık dünya hayatta kalma inşa oyunu Unrailed'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Unrailed sistem gereksinimleri neler? Unrailed kaç GB? Detayları haberimizde…
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Açık dünya hayatta kalma inşa oyunu Unrailed'ın Epic Games'te ücretsiz verileceği duyurulmasının ardından sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Unrailed sistem gereksinimleri neler? Unrailed kaç GB? İşte detaylar…
Unrailed'ı en düşük ayarlarda oynayabilmeniz için Intel Dual Core işlemci, 4 GB RAM ve Intel HD Graphics 520 ekran kartı yeterli olacaktır.
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- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: 2 GHz Dual Core
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD Graphics 520
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Unrailed'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 2 GB boş depolama alanı gerekmektedir.