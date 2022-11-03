Unpacking, 1 milyon adet satışa ulaştı

Witch Beam tarafından geliştirilip Humble Games'ni yayıncılığını yaptığı piksel grafikli kutu açma oyunu Unpacking, 1 milyon adet satışı geride bıraktı.

Unpacking'in Twitter hesabından 2 Kasım Çarşamba günü yayınladığı gönderi ile oyunu 1 milyondan fazla adet sattığı bildirildi ve projeye verdikleri destekten ötürü oyunculara teşekkür etti.

UNPACKING, 1 MİLYON ADET SATTI

Unpacking'in lansmanından bu yana 1 yıl geçti ve geliştirici Witch Beam, Twitter hesabından oyunun 1. yılına özel bir gönderi oluşturdu. Yapılan açıklama ile toplamda 185 ülkede oynanarak, aday olduğu 50 ödülden 20'sini kazandığını açıkladı. Duyurunun yanı sıra oyunun bir yıl içerisinde 1 milyondan fazla satış yaptığı da bildirildi.

2 Kasım 2021 tarihinde PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S ve PlayStation 5, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülen Unpacking, sevimli piksel grafikleri ile oyuncuları kendine çekmeyi başardı.

UNPACKING KONUSU NE?

Unpacking, oyuncuların kutulardaki eşyaları yeni bir eve yerleştirdiği, o herkesin bildiği deneyimi sunan zen bir oyundur. Kısmen blok yerleştirme bulmacası, kısmen ev dekorasyonu içeriğiyle, kutularını açtığınız yeni hayata dair ipuçlarını toplarken tatmin edici bir yaşam alanı inşa edeceksiniz. Sekiz taşınma boyunca, hiç görmediğiniz bir karakter ve size anlatılmayan bir öyküyle yakın bir ilişki kurmayı deneyimleme şansına sahipsiniz.