Undecember sistem gereksinimleri neler? Undecember kaç GB?
Gamegar Haberleri
Needs Games tarafından geliştirilip LINE Games'in yayıncılığını yaptığı oynaması ücretsiz Hack and Slash türündeki rol yapma oyunu Undecember'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer aldığı oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Undecember sistem gereksinimleri neler? Undecember kaç GB? Detayları haberimizde…
UNDECEMBER, oyuncuların çeşitli Skill ve Link Runes'larını sonsuz bir şekilde birleştirerek geleneksel beceri sınırlarını aşabilecekleri bir Hack & Slash Aksiyon RPG'sidir. Bir Rün Avcısı olun ve çiftçilik ve büyümenin keyfini yaşayın! Peki, Undecember sistem gereksinimleri neler? Undecember kaç GB? İşte detaylar…
Undecember'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-4430 veya AMD FX 6300 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 370 ekran kartı gerektirmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 7 64-bit
- İşlemci : Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 2GB veya AMD Radeon R7 370 2GB
- Depolama : 20 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 7 64-bit
- İşlemci : Intel Core i5-6600k veya AMD Ryzen5 1600
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB veya AMD Radeon RX 580 4GB
- Depol ama: 20 GB kullanılabilir alan
Undecember'ı oynamak için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.
Hack and Slash ve aksiyon rol yapma oyunu Undecember, Steam'de oynaması ücretsizdir.