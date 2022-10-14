Needs Games tarafından geliştirilip LINE Games'in yayıncılığını yaptığı oynaması ücretsiz Hack and Slash türündeki rol yapma oyunu Undecember'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer aldığı oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Undecember sistem gereksinimleri neler? Undecember kaç GB? Detayları haberimizde…

UNDECEMBER, oyuncuların çeşitli Skill ve Link Runes'larını sonsuz bir şekilde birleştirerek geleneksel beceri sınırlarını aşabilecekleri bir Hack & Slash Aksiyon RPG'sidir. Bir Rün Avcısı olun ve çiftçilik ve büyümenin keyfini yaşayın! Peki, Undecember sistem gereksinimleri neler? Undecember kaç GB? İşte detaylar…

UNDECEMBER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Undecember'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-4430 veya AMD FX 6300 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 370 ekran kartı gerektirmektedir.

UNDECEMBER MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7 64-bit

: Windows 7 64-bit İşlemci : Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300

: Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 2GB veya AMD Radeon R7 370 2GB

: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB veya AMD Radeon R7 370 2GB Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

UNDECEMBER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7 64-bit

: Windows 7 64-bit İşlemci : Intel Core i5-6600k veya AMD Ryzen5 1600

: Intel Core i5-6600k veya AMD Ryzen5 1600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB veya AMD Radeon RX 580 4GB

: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB veya AMD Radeon RX 580 4GB Depol ama: 20 GB kullanılabilir alan

UDNECEMBER KAÇ GB?

Undecember'ı oynamak için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

UNDECEMBER ÜCRETSİZ Mİ?

Hack and Slash ve aksiyon rol yapma oyunu Undecember, Steam'de oynaması ücretsizdir.