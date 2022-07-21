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Ücretsiz Infamous Second Son DLC'si geliyor

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Ücretsiz Infamous Second Son DLC'si geliyor

Infamous Second Son'ın geliştiriciliğini yapan Sucker Punch Productions, Twitter'dan yaptığı paylaşım ile yeni ücretsiz DLC'sinin PlayStation Store'da yayınlandığını duyurdu.

Aksiyon ve macera oyunu InFamous Second Son'un yeni DLC'si Cole's Legacy, yerel kısıtlamalar nedeniyle küçük bir ücret talep edenler hariç, çoğu bölgede ücretsiz olacak PlayStation Store'da sunuluyor.

ÜCRETSİZ INFAMOUS SECOND SON DLC'Sİ GELİYOR

DLC başlangıçta yalnızca oyun için bir ön sipariş teşviki olarka veya özel bir sürüm kopyasıyla mevcuttu. Sony'nin yeni başlattığı PS Plus hizmetine InFamous Second Son eklendi ve böylece yeni oyuncular DLC'ye ve oyuna abonelik ile ücretsiz erişebiliyor.

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Geliştirici Sucker Punch Productions'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "inFAMOUS Second Son için Cole's Legacy DLC'si artık PlayStation Store'da. Bu, yerel kısıtlamalar nedeniyle küçük bir ücret talep edenler hariç, çoğu bölgede ücretsiz olarak sunulmaktadır. Ayrıca inFAMOUS First Light için Fetch'in DUP kıyafetini yayınlamak için çalışıyoruz." sözlerine yer verdi.

InFamous Second Son'ın yeni DLC'si Cole's Legacy, PlayStation Store'da ücretsiz olarak kullanıcılara sunuluyor. DLC'yi ücretsiz kütüphaneye eklemek için buraya tıklayınız. (Adblock varsa kapatarak tıklayınız)

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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