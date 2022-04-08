Ubisoft yeni bir Ghost Recon oyunu için kolları sıvadı

Ubisoft, yeni bir Ghost Recon serisi için ilk adımları geçtiğimiz aylarda atmaya başladı. Ghost Recon serisinin son oyunu Breakpoint'ten elini çeken şirket Ubisoft, serinin yeni oyunu için çalışmalara devam ediyor.

UBISOFT YENİ GHOST RECON OYUNU GELİŞTİRİYOR

İlk olarak 6 Ekim 2021 tarihinde duyurulan oynaması ücretsiz çok oyunculu taktiksel nişancı battle royale oyunu Tom Clansy's Ghost Recon Frontline, Ubisoft Romanya tarafından geliştiriliyor. Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Microsoft için çıkış yapması planlanıyor.

Yeni Ghost Recon oyununun bir yıldan fazla bir süredir çalışmada olduğu bilinirken 2023'te piyasaya sürülebileceği bildirildi.

GHOST RECON FRONTLINE HAKKINDA

Ghost Recon Frontline, düşman ekiplerini zekice alt etmenin ve her savaşı kazanmanın birçok yolu ile stratejik oynanışta tam özgürlük sağlayan gelişmiş bir sınıf sistemine ve çok sayıda taktik destek aracına sahiptir.

BAĞIMSIZ TAKTİK ÖZGÜRLÜK

Savaşın sıcağında bile farklı yükleniciler arasında geçiş yapın. Ölümcül otomatik taretler, sis perdeli dronlar ve devasa barikatlar gibi taktiksel takviyeleri çağırarak etrafınızdaki savaş alanını şekillendirin. Kazanmanın her zaman birden fazla yolu vardır ve bu tamamen ne tür bir stratejik yaklaşım benimseyeceğinize bağlıdır.

SINIF BAZLI KADROLAR

Dünyanın her yerinden diğer oyuncularla takım olun ve mükemmel kadronuzu derin ve etkili bir sınıf sistemi ile bir araya getirin. Özel bir oyun deneyiminin tadını çıkarın ve sahaya kendi taktiksel stratejilerinizi getirin.

DEVASA SAVAŞ ALANI

Ghost Recon Frontline'da çatışmanın kalbindeki farklı ortamlarla dolu açık bir dünya olan Drakemoor Adası'nı keşfedin. Yüksek dağlardan acımasız kurak topraklara ve sürekli değişen hava koşullarına kadar birçok simge yapı ve farklı biyomlardan oluşan Drakemoor Adası, boyun eğmez bir adaptasyon gerektirir.